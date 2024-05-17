عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده ومنة الشرقاوي، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «عيد ميلاد عادل إمام .. قصة الزعيم الذي تربع على عرش الكوميديا».

عيد ميلاد عادل إمام

تحتفل مصرُ اليوم بعيد ميلاد الفنان الكبير الزعيم عادل إمام العلامة الاستثنائية الفارقة في تاريخ الفن المصري.

سطعت موهبة الزعيم للمرة الأولى حين ظهر على خشبة المسرح أمام العملاقين فؤاد المهندس وشويكار في المسرحية الكوميدية "أنا وهي وهي" التي أنتجت عام 1963 عندما جسد دور دسوقي أفندي، وكان في الثالثة والعشرين من عمره ويحلم ويحلم بالدخول في عالم الفن بعدما شارك في أدوار كثيرة على سبيل الهواية بالجامعة.

في المسرحية، جسد دور وكيل محامي، وفي أول ظهور له على خشبة المسرح شدّ انتباه الجمهور وتعالت الضحكات وتفاعل الناس مع طريقته التمثيلية في تجسيد الشخصية رغم ظهوره بمشاهد محدودة.

وتشكلت موهبته في هذه المسرحية وقال عن استعداده لها إنه قبل العرض راح يبحث في مخازن التلفزيون عن بدلة قديمة وطربوش وقميص مزقه بيديه ليناسب الوضع الاجتماعي المتواضع لوكيل المحامي.

البطل الثاني في المسرح والتلفزيون والسينما

وبعد هذه المسرحية الشهيرة وُلد النجم الاستثنائي وأصبحت الأفلام والأعمال تتهافت عليه من المنتجين وشركات الإنتاج ليكون البطل الثاني في المسرح والتلفزيون والسينما، وهنا تمرد على وضعه وبدأ يصر على دول البطولة وشارك بمسرحيات عدة حتى عُرضت مسرحية مدرسة المشاغبين في سبعينيات القرن الماضي.

ويعد عادل إمام أحد أبرز عمالقة السينما المصرية، الذي استطاع بلمساته الفنية ترك بصمة خالدة في عالم الفن تنتقل عبر الأجيال وتُدرس في الجامعات والمعاهد الفنية ، فأدوراه الكوميدية الممزوجة برسائل سياسية خفية لم ولن تنسى على مر العصور.

ولد عادل إمام بقرية شها مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية بشهر مايو من عام 1940 ، حصل على بكالوريوس الزراعة في جامعة القاهرة، بدأ حياته الفنية على مسرح الجامعة ، ومن خلالها عمل في المسرح والسينما، وكانت مسرحية أنا وهو وهي أول مسرحية يشارك بها أمام الراحل فؤاد المهندس عام(1963).

وعمل الزعيم خلال حياته الفنية أمام عملاقة الشاشات من الفنانين والفنانات ، ولكن أذيع أن هناك فنانة كان يتمنى الزعيم أن يقف أمامها في أحد الادوار.

وعند حديث الناقد الفني رامي متولي خلال لقائه عبر فضائية "صدى البلد" مع الإعلامية نهاد سمير والإعلامية رشا مجدي ببرنامج صباح البلد عن مسيرة عادل إمام الحافلة أشار إلى أنه تمنى في العمل مع سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة، حيث أنهما رغم تلك السنوات لم يجمعهما القدر للعمل سويًا ، ولكن سهرة تلفزيونية واحدة هي التي تمكنت من جمعهما.

وُلِد عادل إمام لأسرة فقيرة في 17 مايو 1940 في حي السيدة عائشة بالقاهرة، والده هو محمد إمام، كان متديناً يعمل في الشرطة، وتوفي عام 1997، بعد أن عانى لفترة من مرض آلزهايمر.

لدى عادل إمام شقيق وشقيقتان، شقيقه هو المنتج عصام إمام، وشقيقتاه إيمان ومنى، كما أن الفنان مصطفى متولي هو صهره، فهو متزوج من شقيقته إيمان إمام.

و درس في مدرسة الحلمية، ثم انتقل لمدرسة بنباقدان الثانوية، ثم المدرسة الثانوية المرقصية بالإسكندرية، بعد إنهائه مرحلة المدرسة؛ التحق عادل إمام بكلية الزراعة في جامعة القاهرة، ومن زملاء دفعته الممثل صلاح السعدني ورئيس وزراء سورية السابق محمود الزعبي.

تزوج عادل إمام من هالة الشلقاني، ولديه ثلاثة أبناء: رامي وسارة ومحمد، كما لديه ثمانية أحفاد، ثلاثة منهم أبناء لرامي، وهم: عادل وعز الدين ورُقية، وثلاثة بنات من سارة، وهم: هالة وكاميليا وأمينة، وابنتان لمحمد، وهما: خديجة وقسمت.

