الجزائر تستضيف دورة تدريبية للبوتشى وكرة السلة بتنظيم الرئاسة الاقليمية للأولمبياد الخاص

تنطلق اليوم الجمعة، الدورة التدريبية في رياضتي البوتشى وكرة السلة والتي تقيمها الرئاسة الاقليمية للأولمبياد الخاص الدولي بمدينة قالمة الجزائرية وتستمر حتى يوم 20 مايو الجاري.

و قال الدكتور عماد محى الدين رئيس قطاع الرياضة و التدريبي للأولمبياد الخاص الدولي ، والذي سيقوم بإلقاء المحاضرات العلمية أن هذه الدورة تأتي تنفيذا لتوصيات المهندس أيمن عبدالوهاب الرئيس الإقليمي بدعم مختلف برامج المنطقة بإقامة دورات تدريبية متقدمة في مختلف الرياضات التي يضمها الاولمبياد الخاص الدولي، بعد عودة الحياة لأنشطة الاولمبياد الخاص والتي تمثلت في الألعاب العالمية التي أقيمت ببرلين 2024 والإعلان عن الألعاب العالمية القادمة بتشيلي 2027 ، لتجديد دماء المدربين وبناء قاعدة جديدة من المدربين المؤهلين للعمل مع لاعبي الاولمبياد الخاص.

وأضاف محي الدين أن الدورة سوف تشهد في اليوم الأول المحاضرات النظرية بمحاضرة عن البوتشى ، ومحاضرة عن كرة السلة 3×3 ، وفي اليوم الثاني يقام الجزء العملي من الدورة التدريبية للبوتشي وكرة السلة 3×3 واقامة عدد من المنافسات الرياضية ثم توزيع الكؤوس والميداليات على اللاعبين الفائزين ، وشهادات التخرج على المدربين .