صلاة العيد.. موعد صلاة عيد الأضحى المبارك بعدد من المدن والمحافظات
صلاة العيد.. بحث الملايين اليوم "يوم عرفة" عن موعد صلاة عيد الأضحى المبارك والموافق غدًا الأحد، مما جعلها تتصدر مؤشرات جوجل بمصر والمملكة العربية السعودية.
ومن جانبها نشرت الهيئة العامة للمساحة التابعة لوزارة الري، موعد صلاة عيد الأضحى في مختلف المدن ومحافظات الجمهورية، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
صلاة العيد في المدن والمحافظات المصرية
واختلف موعد صلاة العيد من محافظة لأخرى كالتالي:
- موعد صلاة عيد الأضحى في القاهرة 6:18 دقيقة.
- موعد صلاة عيد الأضحى في 6 أكتوبر 6:20 دقيقة.
- موعد صلاة عيد الأضحى في بدر 6:16 دقيقة.
- موعد صلاة عيد الأضحى في الإسكندرية 6:21 دقيقة.
- موعد صلاة عيد الأضحى في المنصورة 6:15 دقيقة.
- موعد صلاة عيد الأضحى في بورسعيد 6:11 دقيقة.
- موعد صلاة عيد الأضحى في العريش 6:06 دقائق
- موعد صلاة عيد الأضحى في مطروح: 6:31 دقيقة.
- موعد صلاة عيد الأضحى في الغردقة: 6:15 دقيقة.
- موعد صلاة عيد الأضحى في الطور 6:13 دقيقة.
- موعد صلاة عيد الأضحى في دمنهور 6:19 دقيقة.
- موعد صلاة عيد الأضحى في الزقازيق 6:16 دقيقة.
- موعد صلاة عيد الأضحى في الفيوم: 6:22 دقيقة.
- موعد صلاة عيد الأضحى في طنطا الساعة 6:18 دقيقة.
- موعد صلاة عيد الأضحى في السويس 6:14 دقيقة.
- موعد صلاة عيد الأضحى في بني سويف: 6:21 دقيقة.
- موعد صلاة عيد الأضحى في المنيا: 6:25 دقيقة.
- موعد صلاة عيد الأضحى في أسيوط: 6:26 دقيقة.
- موعد صلاة عيد الأضحى في سوهاج: 6:25 دقيقة.
- موعد صلاة عيد الأضحى في قنا: 6:22 دقيقة.
- موعد صلاة عيد الأضحى في أسوان: 6:26 دقيقة.
- موعد صلاة عيد الأضحى في سيوة 6:43 دقيقة.