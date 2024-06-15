صلاة العيد.. موعد صلاة عيد الأضحى المبارك بعدد من المدن والمحافظات

صلاة العيد.. بحث الملايين اليوم "يوم عرفة" عن موعد صلاة عيد الأضحى المبارك والموافق غدًا الأحد، مما جعلها تتصدر مؤشرات جوجل بمصر والمملكة العربية السعودية.

ومن جانبها نشرت الهيئة العامة للمساحة التابعة لوزارة الري، موعد صلاة عيد الأضحى في مختلف المدن ومحافظات الجمهورية، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

صلاة العيد في المدن والمحافظات المصرية

واختلف موعد صلاة العيد من محافظة لأخرى كالتالي: