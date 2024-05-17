الجمعة 17 مايو 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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شقيق ضحية حادث عصام صاصا يبكي على الهواء: “عايز حق أخويا” (فيديو)

عصام صاصا
عصام صاصا

دخل محمد مفتاح شقيق ضحية حادث مؤدي المهرجانات عصام صاصا، في نوبة بكاء على الهواء، قائلا: "عايز حق أخويا ومش فارق معايا المتهم مشهور ولا لأ".

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محامي عصام صاصا يكشف مفاجأة عن دفع الدية لأسرة ضحية الحادث (فيديو)

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شقيق ضحية عصام صاصا: نواب بالبرلمان بيضغطوا علينا عشان نتنازل

وأضاف خلال مشاركته في برنامج "هي وهما" الذي يعرض على قناة “الحدث اليوم”، الخميس، أن شقيقة يعتاد الخروج من البيت يوم السبت للعمل ويعود إلى منزله مساء الخميس. 

وتابع: "أخويا ذهب لأداء واجب العزاء في إحدى القرى المجاورة بمحافظة بني سويف، قبل الحادث بيوم، وصباح يوم الواقعة صلى الفجر وذهب إلى عمله وكان من المقرر له أن تقله سيارة الشركة من أعلى الطريق الدائري".

وأوضح انه لم يتوقع خبر وفاة شقيقه، وظنن أنه اصطدم بأحد أعمدة الإنارة أو ربما صدم أحد بسيارته لأنه يعمل سائقا في الأساس، وعندما علم بدخول جثته ثلاجة الموتى أصيب بحالة انهيار شديد.

الصلح مقابل 10 ملايين جنيه

فيما قال على فايز محامي ضحية عصام صاصا إن هناك بعض الأشخاص يتواصلون بشكل مباشر وغير مباشر للتدخل لقبول الصلح مع مطرب المهرجانات عصام صاصا.

وأضاف: “عصام كلمني وقال لي أنا مش فارق معايا لو اتحبست أو أخذت إعدام في هذه القضية، لكن الفارق معي هو إن الناس دي تتراضى، لأن أنا أبويا توفى وأنا صغير في السن، وحاسس بأولاد الضحية”.

وتابع:"وعدت عصام صاصا بإقناع أهل الضحية بالتصالح والتنازل عن القضية، ولكن زوجة عصام قلبت الحال دون قصد، وذلك عندما كتبت على حسابها الشخصي إنها بتتساوم بالملايين هي وعصام لقبول الصلح، وهذا يعتبر اتهام مباشر لأهل الضحية بإدعاء مدني، وتراجع أهل الضحية في الحال".

وأكد المحامي: «أتواصل مع عصام صاصا بشكل مباشر عن طريق الهاتف المحمول لحل القضية والتوصل إلى اتفاق بشأن الصلح مع أهل الضحية، ولا يوجد لدينا مانع للصلح إذا كانت هناك نية حقيقية لدى عصام بالفعل».

واختتم محامي ضحية عصام صاصا "طالبنا بالحصول على الدية الشرعية؛ والتي تقدر بنحو 100 جمل، أو 200 من البقر، أو 1000 درهم ذهب أو ما يعادله بالعملة المصرية، أي ما يقارب 10 ملايين جنيه".

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