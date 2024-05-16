طالب ينهي حياة زميله بسبب تليفون محمول بالإسماعيلية

وسط حالة من الحزن سيطرت على أهالي عزبة ابو محارب بمركز القصاصين بالاسماعيلية شيع المئات من الأهالي مساء اليوم الخميس جثمان صبي في الخامسة عشر من عمره عثر على جثمانه مقتولا ومدفونا داخل حظيرة للمواشي وذلك بعد نحو 72 ساعة من تغيبه.

كانت مباحث القصاصين تمكنت امس من كشف لغز اختفاء الصبي محمد .ش 15 عاما طالب بالصف الثالث الإعدادي وبعد تكثيف التحريات تبين أن وراء اختفاء الصبي احد جيرانه طالب بالمرحلة الثانوية 18 عاما وبتضييق الخناق عليه اعترف المتهم بقتل الصبي لانه كان يمر بضائقة مالية ويحتاج أموال، ولم يجد طريقة لجلب أموال، ولكنه رأى مع صديقه هاتف محمول غالي الثمن ففكر في سرقته، ولكنه خاف أن يعرف أمره فقرر قتل صديقه وسرقة هاتفه على أن يبيعه ويحصل على أمواله.وقام بتسديد الطعنات بسلاح ابيض كان بحوزته واستولى على الهاتف المحمول وقام بدفنه داخل حظيرة المواشي بمنزله لإخفاء الجريمة .



وتم فرض كردون أمني حول مكان الواقعة، وانتداب الطب الشرعي، وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.والتي أمرت بالقاء القبض على المتهم وحبسه ٤ أيام على ذمة التحقيقات واستخراج جثمان المجني عليه وتشريحه والسماح بدفنه.