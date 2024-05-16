وزيرة الدفاع النمساوية: التعاون مع الناتو مستمر منذ 3 عقود ولا يؤثر على حياد البلاد

أكدت وزيرة الدفاع النمساوية كلوديا تانر، استمرار التنسيق مع بقية دول الحياد السياسي في أوروبا وهي إيرلندا ومالطا وسويسرا وفي نفس الوقت تكثيف التشاور مع حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وقالت تانر، في كلمة أمام المجلس الوطني "البرلمان" اليوم الخميس ، إن التعاون بين الناتو والنمسا قائم منذ ثلاثة عقود مما تتيح الفرصة لمعالجة المشاكل والتحديات الحالية الدولية المشتركة

وأشارت الوزيرة النمساوية إلى أن هذا التعاون لا يتناقض مع حياد بلادها ولا يعوق مشاركتها في مبادرة الدفاع الجوي الأوروبية "سكاي شيلد".

ولم تتمكن الوزيرة من إعطاء إجابة حول متى سيتم الانتهاء من استراتيجية الأمن الوطني، التي كان ينبغي أن تنتهي في نهاية العام الماضي.

وزيرة الدفاع النمساوية: شراء معدات عسكرية لدعم الجيش الفيدرالي بـ 1.8 مليار يورو

وكانت قد أعلنت وزيرة الدفاع النمساوية كلوديا تانر الاثنين الماضي عن شراء معدات عسكرية جديدة لدعم الجيش الفيدرالي بقيمة 1.8 مليار يورو.

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، قالت وزيرة الدفاع النمساوية ، في مؤتمر صحفي اليوم ، "إن الوعي الدفاعي زاد بشكل كبير منذ بدء الحرب العدوانية الروسية على أوكرانيا".

وأعربت تانر عن سرورها لتحديث القوات المسلحة بأكبر حزمة مالية مع التركيز على شراء الدبابات ودعم القوات البرية بأكبر تمويل منذ 20 عامًا.

وقالت وزيرة الدفاع النمساوية : "لقد شعر الناس بالأمان لفترة طويلة في الماضي ، لكن الآن عادت الحرب التقليدية إلى قارتنا وهو ما يتطلب منا ضرورة الارتقاء بالمجال العسكري المدرع".

الجيش النمساوي: اعتقال 22 ألفًا و350 لاجئًا و 70 مهربًا العام الماضي

أكدت وزارة الدفاع النمساوية اليوم أنه تم اعتقال 22 ألفا و350 لاجئا و70 مهربا في العام الماضي، مشيرة إلى وجود 900 جندي نمساوي منتشرين في الخارج في 15 مهمة منهم 31 امرأة.

وذكرت الوزارة -في بيان اليوم الإثنين أن أهم وحدات الجيش النمساوي في الخارج موجودة في كوسوفو والبوسنة والهرسك ولبنان ضمن قوات تابعة للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن إحدى السمات الخاصة للجيش كانت إرسال فرق دعم الأزمات إلى الشرق الأوسط.

وأشار البيان إلى مشاركة 150 عنصرا من الجيش الفيدرالي في حماية الممتلكات وحراسة البنية التحتية الحيوية في مهمات تستمر حتى نهاية فبراير المقبل.

ولفت البيان إلى أنه تم إبطال مفعول ما يقرب من 51 طنا من الألغام من خلال 1042 عملية في العام الماضي بما في ذلك حوالي 100 كيلوجرام من بحيرات النمسا في ثلاث عمليات غوص في شهر سبتمبر الماضي وحده، كما تم العثور على 16 قنبلة غير منفجرة تابعة للاتحاد السوفييتي السابق من الحرب العالمية الثانية وتم التخلص منها.