دبلوماسي روسي: دول "الناتو" تشن حربًا بالوكالة ضد بلادي بتمويلها لأوكرانيا

قال الممثل الدائم لروسيا لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف جينادي جاتيلوف، اليوم الثلاثاء، إن دول حلف شمال الأطلسي "الناتو" تشن حربًا بالوكالة ضد روسيا من خلال تمويل نظام كييف وتزويده بالأسلحة والمعدات العسكرية.

وقال جاتيلوف، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية، "إن دول الناتو، بدلاً من العمل على تسوية سلمية والبحث عن سبل لاستعادة البنية الأمنية الأوروبية، تشن بعناد حربًا بالوكالة ضد بلادي، وتزود نظام كييف بالأسلحة والمعدات العسكرية، إلى جانب التمويل واسع النطاق التي تقدمه له".

وأوضح أن تمويل الغرب لنظام كييف لا يدفعه فقط إلى ارتكاب جرائم حرب جديدة، بل يؤدي أيضا إلى إطالة أمد الصراع وتأجيجه.

وشدد الدبلوماسي الروسي على أن غياب السيطرة المناسبة على مواقع الأسلحة والمعدات العسكرية يؤدي إلى انتشار الأسلحة، لينتهي بها الأمر في السوق السوداء ومناطق الصراع الأخرى، الأمر الذي يزيد من حدة التهديدات الإرهابية في المنطقة، ضاربًا مثال بالهجوم الإرهابي الذي وقع في 22 مارس في قاعة "كروكوس سيتي هول" في ضواحي مدينة موسكو.

فرنسا : دفعة صواريخ جديدة أرض-جو من طراز "أستر" إلى أوكرانيا

أعلن سيباستيان ليكورنو وزير الدفاع الفرنسي عن إرسال فرنسا دفعة صواريخ جديدة أرض-جو من طراز "أستر" إلى أوكرانيا.

وقال سيباستيان: سنرسل دفعة صواريخ جديدة أرض-جو من طراز "أستر" إلى أوكرانيا.

وفي وقت سابق من اليوم، ناقش رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي، مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء أهمية تشجيع دول الجنوب العالمي على حضور قمة السلام.

وقال زيلينسكي "تحدثت مع إيمانويل ماكرون وشكرته على تأكيد حضوره لقمة السلام، وأقدر الدور المهم الذي تلعبه فرنسا في تنفيذ صيغة السلام، وخاصة فيما يتعلق بنقطة الأمان النووي"، بحسب ما أوردته وكالة أوكرينفورم الأوكرانية.

الكرملين يكشف محاور محادثات الرئيسين الروسي والصيني في بكين

صرح يوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن الزعيمين الروسي والصيني سيناقشان الوضع في أوكرانيا والشرق الأوسط ومنطقة آسيا خلال المحادثات يومي 16 و17 مايو.

وسيزور الرئيس الروسي الصين في أول رحلة خارجية له منذ إعادة انتخابه وتوليه منصبه رسميا.

ومن المقرر أي يجري الزعيمان محادثات روسية - صينية في صيغ ضيقة وموسعة، كما سيبحث الرئيسان فلاديمير بوتين وشي جين بينغ، أيضا التعاون الدولي داخل الأمم المتحدة و"بريكس" و"منظمة "شنغهاي للتعاون".

وقال أوشاكوف في تصريح صحفي يوم الثلاثاء، إنه سيتم النظر في موضوع ربط عمليات التكامل داخل EurAsEC ومبادرة الصين "حزام واحد، طريق واحد"، والوضع حول أوكرانيا، والوضع في الشرق الأوسط ووسط وشمال شرق آسيا.

كذلك أشار أوشاكوف إلى أن من المقرر عقد اجتماع غير رسمي بين زعيمي روسيا والصين كجزء من زيارة الرئيس الروسي لبكين في 16 مايو.

وستعقد المحادثات على شكل عشاء بمشاركة بعض أعضاء الوفدين.

وأوضح أن "الزعيمين سيجريان محادثة فردية، وسوف يسيران في الحديقة المجاورة للقصر، ويشربان الشاي، ثم ستجرى محادثات غير رسمية خلال عشاء غير رسمي بمشاركة عدد قليل من أعضاء وفدي الطرفين.

بوتين يعيد تعيين دميتري بيسكوف متحدثا باسم الكرملين

أعاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، تعيين دميتري بيسكوف متحدثا باسم الكرملين، وذلك حسبما أفادت شبكة وقناة سكاي نيوز عربية .

وفي سياق اخر أوضح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعيين مسؤول مدني على رأس وزارة الدفاع، وذلك لأهمية القدرة على الابتكار والانفتاح وسرعة التنفيذ.

وقال بيسكوف في تصريح صحفي الأحد الماضي عقب اقتراح بوتين على مجلس الاتحاد تعيين أندريه بيلاوسوف وزيرا للدفاع اليوم في ساحة المعركة، الفائز هو من يكون أكثر انفتاحا على الابتكار، وأكثر قدرة على التنفيذ الأسرع. لذلك، في المرحلة الحالية، قرر الرئيس أن يرأس وزارة الدفاع مدني".