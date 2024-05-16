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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

تراث الطرب في معهد الموسيقى هذا الموعد

صورة إعلان حفل الموجي
صورة إعلان حفل الموجي

 تنظم دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد، حفلًا لفرقة الموسيقى العربية للتراث بقيادة المايسترو محمد الموجي، وذلك فى الثامنة والنصف مساء الأحد 19 مايو على مسرح معهد الموسيقى العربية، وذلك استمرار لفعاليات الثقافة المصرية الهادفة لصوت التراث الغنائي.

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و يتضمن البرنامج كوكبة من أعمال الطرب الشهيرة منها فى قلبى غرام ، والنبى يا جميل ، يا مين يقولها ، يا ناسيه وعدى ،  حياتى انت ، اخرة جرحى ايه ، بعد بيتنا ببيت كمان  ، بستانى ، دوارين فى الشوارع ، المراكبية ، المباخر وياحليله .. أداء رضوي سعيد ، حنان الخولى ، اسماء كمال ، أحمد صبرى ، محمد شوقي ، أحمد محسن ، ياسر سليمان .

يذكر أن فرقة الموسيقى العربية للتراث تأسست بهدف إحياء تراث الموسيقي العربية وتقديم الأشكال التراثية والقوالب الغنائية والموسيقية المختلفة لجمهور ومتذوقى الموسيقى العربية مثل الموشح ، القصيدة ، الدور ، الطقطوقة ، المونولوج والألحان المسرحية من خلال مجموعة من أمهر الموسيقيين والأصوات المتميزة من حفظة التراث ذوى الأداء الراقي على المستوى الجماعي والفردي ، قدمت الفرقة أولى حفلاتها على مسرح معهد الموسيقى العربية عام 2004 وتوالى بعدها نشاطها الفني وحققت قاعدة جماهيرية كبيرة.

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