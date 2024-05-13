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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

"الصوت الذھبي" يعلن نتائج الدورة الجديدة في حفل بدار الأوبرا.. غداً

بوابة الوفد الإلكترونية

ينظم قطاع صندوق التنمیة الثقافیة برئاسة الدكتور وليد قانوش، حفلا لإعلان نتيجة مسابقة النسخة السابعة من مسابقة (الصوت الذهبي) ،وذلك في  الثامنة مساء غد، الثلاثاء، على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، تحت رعاية د. نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.


تهدف المسابقة إلى اكتشاف المواھب الغنائية الشابة القادرة على الغناء العربي الأصیل من قصائد وأدوار وموشحات ومنولوجات وطقاطیق وأغاني ھادفة للحفاظ على التراث والھویة المصریة . 
كان قد تقدم للمسابقة 193 متسابقا منهم 112 شابا و 81 فتاة من 16 محافظة في تطور ملحوظ لعدد المتقدمین والمحافظات المشاركة، تشكلت لجنة التحكيم من الأستاذ الدكتور محمد علاء فتحي رئیسا.

 وعضویة كل من الفنان الدكتور أحمد إبراھیم، ا.د. مدحت عبد السميع، ا.د. مصطفى محمد، ا.د. سماح إسماعیل.
اختارت لجنة التحكیم المتسابقين من خلال ثلاث تصفیات عبر معاییر ومراحل تصاعدیة في أصول الغناء العربي بدأت بالأغنیة والطقطوقة فالمونولوج والموشح فالقصیدة والدور، بھدف صقل ھذه المواھب وتقدیمھا إلى الساحة الغنائیة المصریة والعربية.


كانت الدورة الأولى من المسابقة قد انطلقت عام 2015، ولاقت نجاحا كبیرا، ولفتت انتباه الوسط الفني والمھتمین بمجال الغناء، وقدمت العدید من المواھب الغنائیة الشابة التي تم منحھم دورة تدریبیة في بیت الغناء العربي على أیدي أساتذة متخصصین، كما شاركوا في العدید من الفاعلیات والحفلات الخاصة بمراكز الإبداع التابعة للصندوق.

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