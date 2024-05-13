الثلاثاء 14 مايو 2024
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

الأوبرا تختتم عروض "الجمال النائم" على المسرح الكبير.. صور

بوابة الوفد الإلكترونية

أختتمت دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد، عرض الباليه الكلاسيكي الشهير "الجمال النائم" للمؤلف العالمي تشايكوفسكي، والذى قدمته لأول مرة فى تاريخها فرقة باليه أوبرا القاهرة وصاحبه أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو أحمد فرج، إخراج مديرها الفنى أرمينيا كامل، وذلك ضمن خطط الثقافة المصرية الهادفة الى نشر الفنون الجادة فى المجتمع.

فعلى مدار ٤ ليالى شهد المسرح الكبير إقبالا ضخما أكد قدرة الفنون الجادة على جذب شرائح جماهيرية متنوعة ، وأثبت الحضور المكثف من الجاليات الاجنبية المقيمة فى مصر تميز المستوى الفنى للأوبرا وفرقها .

جدير بالذكر  أن الجمال النائم تصميم ماريوس بيتيبا ، ديكور محمد الغرباوي وتصميم إضاءة ياسر شعلان ويدور حول الأميرة الصغيرة التى تدبر ساحرة شريرة حيلة لقتلها بجرح من إبرة مغزل ورغم احتياطات والدها الملك تنجح الحيلة فتموت الفتاة على الفور إلا أن بعض الجنيات الطيبات يتعاطفن معها ويحولن موتها إلى نوم طويل ويربطن استيقاظها بظهور أمير شاب ينقذ الجمال النائم.

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