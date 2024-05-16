الخميس 16 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

محافظ المنيا.. تطوير كافة المنشآت الصحية بالمحافظة

تطوير المنشآت الصحية
تطوير المنشآت الصحية

تواصل مديرية الصحة بمحافظة المنيا ، برئاسة الدكتور محمد حسنين وكيل الوزارة ، تطوير شامل للمنشآت الصحية ، وتشمل ، ( الوحدات الصحية – المستشفيات ) ، وذلك لتقديم الخدمات الصحية والرعاية الطبية لمواطني المنيا بشكل متميز .

حيث أكد اللواء اسامة القاضي محافظ المنيا ، ان مديرية الصحة  بالمحافظة ، تواصل جهودها  في  تطوير المنشآت الصحية على مستوى مراكز المحافظة ، حيث تعد أعمال التطوير من الأولويات الرئيسية ، التى تهدف إلى بناء نظام رعاية صحية يلبي كافة احتياجات وتطلعات المواطنين ، وسعياً نحو تغطية صحية شاملة ، إلى جانب تطبيق أفضل الممارسات والتقنيات الحديثة ، في مجال الرعاية الصحية ،  بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

ووجه المحافظ ، الجهات المنفذة بتسريع معدلات إنجاز المشروعات ، الخاصة بإنشاء وإحلال وتجديد ورفع كفاءة عدد من المنشآت الصحية بمراكز ومدن المحافظة ، مشدداً ، على الإلتزام بالخطة الزمنية ، لتنفيذ تلك المشروعات خاصة بالقرى الأكثر احتياجاً ،  لتلبية احتياجات المواطنين الصحية والعلاجية في تلك المناطق ، والإرتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة ، وتوفير حياة كريمة لهم.

من جانبه، استعرض الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا ، جهود المديرية في قطاع الإنشاءات والتطوير للمنشآت الصحية ، على مدار شهر أبريل الماضي، مشيراً ، إلى استمرار أعمال الإحلال والتجديد بمستشفى مطاي ، بتكلفة 303,9 مليون جنيه ، و مستشفى بنى مزار المركزي بتكلفة 376,2 مليون جنيه ، بالإضافة ،  إلى مواصلة أعمال إنشاء جديد وإحلال عدد من المستشفيات ، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية .

حيث يجرى العمل على إحلال وتجديد مستشفى العدوة ، بتكلفة 392,6 مليون جنيه ، بنسبة تنفيذ بلغت 90 % ، واستمرار أعمال إنشاء مستشفى مغاغة لخدمة 640 ألف و963 نسمة ، ومستشفى أبوقرقاص لخدمة 648 ألف و642 نسمة ، واضاف وكيل الوزارة ، أنه يجرى رفع كفاءة شامل لعدد 8 مستشفيات صدر وحميات على مستوى المحافظة ، حيث بلغت نسبة تنفيذ أعمال التطوير ورفع الكفاءة بمستشفى حميات بنى مزار 90% ، ومستشفى حميات ديرمواس 95 %، ومستشفى حميات سمالوط 95% ، حميات ملوى %95.

ومستشفى حميات مغاغة 95% ، مستشفى حميات العدوة 95% ، ومستشفى صدر بنى مزار 90%، ومستشفى صدر ملوى 95%، مشيرا وكيل الوزارة ، إلى استمرار أعمال التطوير لعدد 113 وحدة صحية بالقرى ، واستلام 41 وحدة ، وذلك بعد رفع كفاءتها واستلام 8 وحدات صحية رفع كفاءة.

الجريدة الورقية