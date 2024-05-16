محافظ المنيا.. تطوير كافة المنشآت الصحية بالمحافظة

تواصل مديرية الصحة بمحافظة المنيا ، برئاسة الدكتور محمد حسنين وكيل الوزارة ، تطوير شامل للمنشآت الصحية ، وتشمل ، ( الوحدات الصحية – المستشفيات ) ، وذلك لتقديم الخدمات الصحية والرعاية الطبية لمواطني المنيا بشكل متميز .

حيث أكد اللواء اسامة القاضي محافظ المنيا ، ان مديرية الصحة بالمحافظة ، تواصل جهودها في تطوير المنشآت الصحية على مستوى مراكز المحافظة ، حيث تعد أعمال التطوير من الأولويات الرئيسية ، التى تهدف إلى بناء نظام رعاية صحية يلبي كافة احتياجات وتطلعات المواطنين ، وسعياً نحو تغطية صحية شاملة ، إلى جانب تطبيق أفضل الممارسات والتقنيات الحديثة ، في مجال الرعاية الصحية ، بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

ووجه المحافظ ، الجهات المنفذة بتسريع معدلات إنجاز المشروعات ، الخاصة بإنشاء وإحلال وتجديد ورفع كفاءة عدد من المنشآت الصحية بمراكز ومدن المحافظة ، مشدداً ، على الإلتزام بالخطة الزمنية ، لتنفيذ تلك المشروعات خاصة بالقرى الأكثر احتياجاً ، لتلبية احتياجات المواطنين الصحية والعلاجية في تلك المناطق ، والإرتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة ، وتوفير حياة كريمة لهم.

من جانبه، استعرض الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا ، جهود المديرية في قطاع الإنشاءات والتطوير للمنشآت الصحية ، على مدار شهر أبريل الماضي، مشيراً ، إلى استمرار أعمال الإحلال والتجديد بمستشفى مطاي ، بتكلفة 303,9 مليون جنيه ، و مستشفى بنى مزار المركزي بتكلفة 376,2 مليون جنيه ، بالإضافة ، إلى مواصلة أعمال إنشاء جديد وإحلال عدد من المستشفيات ، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية .

حيث يجرى العمل على إحلال وتجديد مستشفى العدوة ، بتكلفة 392,6 مليون جنيه ، بنسبة تنفيذ بلغت 90 % ، واستمرار أعمال إنشاء مستشفى مغاغة لخدمة 640 ألف و963 نسمة ، ومستشفى أبوقرقاص لخدمة 648 ألف و642 نسمة ، واضاف وكيل الوزارة ، أنه يجرى رفع كفاءة شامل لعدد 8 مستشفيات صدر وحميات على مستوى المحافظة ، حيث بلغت نسبة تنفيذ أعمال التطوير ورفع الكفاءة بمستشفى حميات بنى مزار 90% ، ومستشفى حميات ديرمواس 95 %، ومستشفى حميات سمالوط 95% ، حميات ملوى %95.

ومستشفى حميات مغاغة 95% ، مستشفى حميات العدوة 95% ، ومستشفى صدر بنى مزار 90%، ومستشفى صدر ملوى 95%، مشيرا وكيل الوزارة ، إلى استمرار أعمال التطوير لعدد 113 وحدة صحية بالقرى ، واستلام 41 وحدة ، وذلك بعد رفع كفاءتها واستلام 8 وحدات صحية رفع كفاءة.