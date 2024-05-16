يبحث الكثير من أولياء الأمور عن التفاصيل الكاملة للتقديم في مرحلة رياض الأطفال الأزهر 2024، بغية التمكن من التقديم لأبنائهم، خاصة أن فتح باب التقديم للعام الدراسي المقبل، عقب الانتهاء من امتحانات الترم الثاني 2024.

التقديم في مرحلة رياض الأطفال الأزهر

ويمكن التقديم في مرحلة رياض الأطفال الأزهر 2024 للدراسة بالعام الدراسي المقبل، من خلال الدخول على بوابة الأزهر الشريف الإلكترونية، وفقًا لقطاع المعاهد الأزهرية.

سن التقديم في مرحلة رياض الأطفال بالأزهر

ويبدأ سن التقديم في مرحلة رياض الأطفال بالأزهر من 4 سنوات حتى 5 سنوات و11 شهرا، كما يجوز النزول بالسن 6 أشهر كحد أدنى لسن القبول، وذلك في حالة وجود أماكن شاغرة فقط في الإدارة التي يتم تقديم الطالب فيها.

المستندات المطلوبة للتقديم في مرحلة رياض الأطفال الأزهر

وجود صورة من البطاقة الصحية للطالب.

توفر أصل شهادة ميلاد الطفل.

وجود تقرير طبي من التأمين الصحي، ما يفيد خلوه من الأمراض المعدية.

الدمغات الصحية والتعليمية من مكاتب البريد.

وجود 6 صور شخصية حديثة للطالب بخلفية بيضاء.

توفر صورة من بطاقة الرقم القومي للوالدين.

صورة لإثبات محل الإقامة

طريقة التقديم في مرحلة رياض الأطفال الأزهر

الدخول على بوابة الأزهر الشريف.

يجب اختيار خدمات الأزهر الشريف.

النقر على التقديم لرياض الأطفال الأزهر.

إدخال بيانات الطالب، وتسجيل كافة البيانات المطلوبة.

النقر على حفظ طلب التقديم.