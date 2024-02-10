ورشة عمل لمعلمات رياض الأطفال بالمدارس الرسمية للغات بقنا

نظمت إدارة المدارس الرسمية لغات بمديرية التربية والتعليم بقنا، ورشة عمل لمعلمات رياض الأطفال بالمدارس الرسمية لغات بعنوان ( تنمية مهنية ) بغرض تنمية اللغة الانجليزية و تبادل الخبرات و الانشطة المصاحبة للمنهج ، وذلك بالتعاون مع توجيه اللغة الانجليزية بالمدارس الرسمية لغات و توجيه رياض الأطفال.

أجريت ورشة العمل بمشاركة الأستاذة هبه سالم موجه عام رياض الأطفال و طارق سعيد بإدارة المدارس الرسمية لغات، و محمد ابو القاسم، وصالح مراد، توجيه اللغة الانجليزية للمدارس الرسمية لغات ، واستغرقت الورشة ثلاثة أيام بدأت يوم الاثنين 5 فبراير بمدرسة قنا الرسمية لغات و اليوم الثانى الثلاثاء ٦ فبراير لمدارس إدارات دشنا و الوقف و فرشوط و ابو تشت و نجع حمادى بمدرسة الشهيد اسلام عبد الرازق الرسمية لغات وحضرها الدكتور عفت وزيري مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية .

كذلك شهد الدكتور بخيت محمد محمود مدير عام إدارة قفط التعليمية فاعليات اليوم الأخير بمدرسة قفط الرسمية واستهدفت معلمات مدارس إدارات قفط و قوص ونقادة لغات .