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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

ورشة عمل لمعلمات رياض الأطفال بالمدارس الرسمية للغات بقنا

نظمت إدارة المدارس الرسمية لغات بمديرية التربية والتعليم بقنا،  ورشة عمل لمعلمات رياض الأطفال بالمدارس الرسمية لغات بعنوان ( تنمية مهنية ) بغرض تنمية اللغة الانجليزية و تبادل الخبرات و الانشطة المصاحبة للمنهج ، وذلك بالتعاون مع توجيه اللغة الانجليزية بالمدارس الرسمية لغات و توجيه رياض الأطفال. 

  أجريت ورشة العمل بمشاركة الأستاذة هبه سالم موجه عام رياض الأطفال و طارق سعيد بإدارة المدارس الرسمية لغات، و محمد ابو القاسم، وصالح مراد، توجيه اللغة الانجليزية للمدارس الرسمية لغات ، واستغرقت الورشة ثلاثة أيام بدأت يوم الاثنين 5 فبراير بمدرسة قنا الرسمية لغات و اليوم الثانى الثلاثاء ٦ فبراير لمدارس إدارات دشنا و الوقف و فرشوط و ابو تشت و نجع حمادى بمدرسة الشهيد اسلام عبد الرازق الرسمية لغات وحضرها الدكتور عفت وزيري مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية . 

 كذلك شهد الدكتور بخيت محمد محمود مدير عام إدارة قفط التعليمية فاعليات اليوم الأخير بمدرسة قفط الرسمية واستهدفت معلمات مدارس إدارات قفط و قوص ونقادة لغات .

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