ورشة العمل تدريبية لتنمية مهارات معلمات رياض الأطفال الجدد

تابع المهندس عبدالمنعم قاصد مدير عام إدارة أبوتشت التعليمية شمالي قنا اليوم الثلاثاء 2024/2/6م يرافقه ابراهيم عبدالطيف مدير التعليم الإبتدائي وهاني الملقب رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام وحدادي صابر مسؤول الأمن ورشة عمل لمعلمات رياض الأطفال المعينات حديثاً، ضمن مسابقة 30 ألف معلم التي أقيمت بمدرسة ابوتشت الثانوية بنات بالتنسيق بين قسم التدريب وتوجية رياض الأطفال لتنمية المهارات معلمات رياض الأطفال، وذلك في إطار الاستعدادات لانطلاق الفصل الدراسي الثاني تتفيذا لتوجيهات الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا.

قال الدكتور عبد الرحمن منصور رئيس قسم التدريب إن الورشة التدريبية استهدفت 160 معلمة رياض أطفال وتم توزيعها على مدار ثلاثة أيام في قاعتين، بدأت اليوم وتستمر لمدة ثلاثة أيام حتى الخميس 8 فبراير .

وأوضح منصور ان فاعليات الورشة التدريبية تتضمن أهداف وفلسفة المنهج الجديد والمشكلات السلوكية عند الأطفال واستراتيجيات ورؤية التعلم.

وقد تضمنت فاعليات الورشة عرض نماذج للسجلات المطلوبة علي مستوي القاعة ومستوي الروضة مثل سجل الحالات الخاصة وسجل الانشطة الاجتماعية وسجل التخطيط والتحضير وسجل التنمية المهنية وسجل التقييم ، وغيرها من السجلات الخاصة بالجودة.

كذلك تضمنت الورشة الاساسيات الموجودة بكل قاعة والتقييم المنظم والتخطيط الجيد لطفل الروضة ، بما يساعد المعلمه في تحقيق نواتج التعلم للاطفال وتنمية مهارتهم المختلفة واكتشاف مواهبهم والعمل على تنميتها والوقوف على جوانب القصور ومعالجتها.

وفي ختام لقائه مع المعلمات الجدد تفاعل مدير عام الإدارة معهن حول المشكلات التي يواجهنها أثناء أداء عملهن، مؤكداً عليهن زيادة الجهد، والمشاركة في كافة الأنشطة، والعمل بروح الفريق، ومواكبة المنظومة المطورة واكتساب مهارات جديدة متنوعة، وبذل المزيد من الجهد، وتحسين الأداء في العملية التعليمية.

وأعرب قاصد عن خالص تقديره وشكره للقائمين على تنظيم ورشة العمل التدريبية من قسم التدريب وتوجيه في رياض الأطفال.