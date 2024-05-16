في ذكراه.. من هو العارف بالله السوهاجى "أبوطاقية"؟

تواصل الطرق الصوفية، جولاتها للاحتفال بذكرى آل البيت والأضرحة، في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، ولعل كان آخرهم الاحتفال بالليلة الختامية لمولد «العارف بالله السوهاجى»، بحضور الآلاف من المريدين الذين قدموا من شتى بقاع الأرض.

وشارك في الاحتفالية محبو آل البيت، بجانب 70 طريقة صوفية وعدد من محبى أولياء الله الصالحين، من الدول العربية، خاصة المملكة المغربية والجمهورية السودانية.

يذكر ان العارف بالله وُلد فى 4 ذى القعدة 724 هجرية، واختُلف فى مكان ميلاده ما بين قرية دندرة بقنا وبلدة تلمسان فى المغرب، واسمه الشريف العارف بالله بن إسماعيل بن عبدالسميع بن السيد عبدالمتعال اليمانى، وينتهى نسبه إلى السيد الحسن المثنى بن الإمام الحسن بن على بن أبى طالب، كرم الله وجهه.

ولقب العارف بالله السوهاجى بـ (حسن أبوطاقية)، وحفظ القرآن وهو لم يتعدى عمره 7 سنوات، وكان عالمًا وله مريدون كثر من هنا وهناك. و تولى العارف بالله السوهاجى حكم مديرية جرجا لمدة تقترب من 23 عامًا، وتوفى يوم الجمعة 2 رجب سنة 795 هجريًا، وعمره 71 عامًا، تاركًا من الأبناء 3 ذكور، وأنثى، وهم: الشيخ محمد، ولقبه أحمد العارف، وله مقام بقرية دندرة، ويقام له مولد كل عام بالقرية فى 2 يونيو من كل عام، والشيخ عبدالفتاح العارف، وله مقام بجوار والده، وعند تجديد المسجد دُفن بجواره، والشيخ عبدالكريم، وله مقام بقرية إدفا بسوهاج، والشيخة فاطمة العارف، وزوجها الشيخ إسماعيل الإبارى، وله مقام بقرية آبار الوقف بمركز أخميم.

ويُعد مقام وضريح العارف بالله بمدينة سوهاج من أشهر وأهم الأضرحة في صعيد مصر، ويقام له مولد سنوي كل عام يشهده الآلاف من الزائرين، وملحق به مسجد مسمى باسمه، وصُمم المسجد على الطراز الإسلامى الفريد، ويظهر ذلك فى النقوش على حوائطه وأبوابه، ويعتبر من أقدم المساجد وأشهرها بسوهاج، حيث تزيد مساحته على 7000 متر مربع. كانت الحكومة المصرية، قد جددت المسجد والضريح عدة مرات أعوام 1968، و1993، و2022، ضمن خطة إعمار بيوت الله، حيث تم إنشاء مظلات كبيرة لحماية زواره من أشعة الشمس، وداخل المظلات مصحف ضخم يتجاوز ارتفاعه 5 أمتار، كما تم رصف الشوارع المحيطة به وإبعاد الباعة الجائلين عن مداخله.



