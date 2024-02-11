الطريقة الصوفية تستعد للاحتفال بمولد "أبو الحجاج الأقصري"

تستعد محافظة الأقصر، للاحتفال بمولد أبو الحجاج الأقصري، فى كرنفال احتفالي صوفي متوقع يومي 14 و15 من شهر شعبان، احتفالاً بمولد القطب الصوفي أبو الحجاج الأقصري.

وبهذه المناسبة يتوافد الآلاف من أبناء المحافظة ومحافظات جنوب الصعيد لحضور الاحتفالات السنوية، والتي من المقرر الاحتفال بها يومي 14 و15 من شعبان.

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أسمه ومولده

ويعد أبو الحجاج الأقصر هو "يوسف بن عبد الرحيم بن يوسف بن عيسى الزاهد" ولد ببغداد أوائل القرن السادس الهجرى وتوفى بالأقصر سنة 642 هـ، ويرجع نسبه إلى الإمام الحسين بن علي.

وولد فى أوائل القرن السادس الهجرى ببغداد فى عهد الخليفة العباسى المقتفى لأمر الله لأسرة كريمة ميسورة الحال عرفت بالتقوى والصلاح.

وكان والده صاحب منصب كبير فى الدولة العباسية، وينتهى نسبه إلى إسماعيل أبى الفراء بن عبد الله بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن على زين العابدين بن الحسين بن على بن أبى طالب.

تركه للعمل الرسمي

وأشرف أبو الحجاج الأقصرى على الديوان فى عهد أبى الفتح عماد الدين عثمان ابن الناصر صلاح الدين الأيوبى، وترك العمل الرسمى وتفرغ للعلم والزهد والعبادة، وسافر إلى الإسكندرية فالتقى أعلام الصوفية فيها، خاصة اتباع الطريقتين الشاذلية والرفاعية، وتتلمذ على يد الشيخ عبدالرازق الجازولي، وأصبح أقرب تلاميذه ومريديه.