هدى الإتربي تسحب البساط من نجمات هولييود في مهرجان كان

خطفت الفنانة الشابة هدى الإتربي عدسات الصحافة والإعلام بمجرد حضورها فعاليات مهرجان كان السينمائي في دورته الـ 77، بإطلالتها السوادء لتنافس نجمات هوليوود بكل ثقة وثبات.

وبدت هدى بإطلالة ساحرة، حيث ارتدت فستان طويل مجسم، ينتمي لقصة الكب، صمم من قماش أسود وعكس قوامها الممشوق ووزنها المثالي، وتزينت بأفخم المجوهرات المرصعه بحبات الألماس التى زينت إطلالتها.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت تسريحة شعر جذابة، ووضعت مكياجًا ناعمًا مرتكزًا على الألوان الترابية لتبرز جمال ملامحها مع لون الكشمير في الشفاه.



وعلقت على الصور، قائلة: "أشعر بالحب الليلة يا لها من تجربة مذهلة! لقد حلمت منذ فترة طويلة بوجود فيلم هناك في المنافسة وفي يوم من الأيام سأحقق ذلك، أعدك".

وشهد حفل الافتتاح عرض فيلم "Le Deuxième Acte" أو The Second Act للمخرج كوينتن دوبيو، وهو أحدث فيلم كوميدي للمخرج وكاتب السيناريو الفرنسي غزير الإنتاج، وهو الفيلم الذي يعرض خارج المنافسة، ويدور الفيلم حول فلورنسا التي تريد تقديم الرجل الذي تحبه بجنون ويدعى ديفيد إلى والدها، لكن حقيقة الأمر أن ديفيد غير منجذب إلى فلورنسا ويريد أن يجعلها تقع في حب صديقه ويلي.

فيلم "Le Deuxième Acte" أو The Second Act للمخرج كوينتن دوبيو من بطولة ليا سيدو والتي تلعب دور فلورنسا، ولويس غاريل والذي يلعب دور ديفيد، و فينسنت ليندون ورافاييل كوينارد ومن سيناريو كوينتن دوبيو.

ويشارك في مهرجان كان السينمائي في دورته الـ 77، فيلم شرق 12 للعرض والذي يعرض ضمن مسابقة أسبوع المخرجين في مهرجان كان 2024.

الفيلم يدور في إطار من الفانتازيا الساخرة في عالم مغلق خارج الزمن، وقد جاء تكوين البوستر وألوانه معبرين عن تلك الحالة، وهو من تصميم هالة القوصي، وتنفيذ علياء صلاح الدين ومحمد بدر.

ويلعب بطولة الفيلم كل من، منحة البطراوي، وأحمد كمال، كما يشهد أول ظهور سينمائي للموهبتين الصاعدتين عمر رزيق وفايزة شامة، بمشاركة أسامة أبو العطا وباسم وديع والفيلم تأليف وسيناريو وحوار وإخراج هالة القوصي.

