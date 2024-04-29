الوفد تنفرد بأحدث إطلالات رزان مغربي.. وأحمد عبدالله يفجر مفاجأة

كشف مصمم الأزياء أحمد عبدالله عن أدق تفاصيل تصميمه لفستان النجمة اللبنانية رزان مغربي خلال حضورها مهرجان ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة، الذي أقيم أمس بأحد الفنادق الكبرى بالتجمع الخامس.

وأكد في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد" أنه صمم فستان رزان من قماش البيت باللون الروز؛ ليتناغم مع بشرتها البرونزية وقوامها الرشيق الذي يغلب عليه الطابع الأوروبي.

وأضاف أنه صمم الفستان خلال 12 ساعة فقط، وحرص أن يمزج بين البساطة والشقاوة ليتناسب تصميمه مع قوام رزان مغربي ويمنحها إطلالة ساحرة لا تشبه أحدا.

وأوضح أن رزان مغربي يتناغم معاها مختلف تصاميم فساتين السهرة لامتلاكها قواما مميزا وتمتعها بخفة الدم والروح الجذابة التي تضيف للأزياء لمسات خاصة الأنوثة والبهجة، مما يجعلها مثالا تقتدي به صاحبات الذوق المتمرد في أغلب الأحيان.

وبدت رزان بإطلالة ساحرة، حيث ارتدت فستانا مصمما بصيحة الـx، كشف عن نحافة خصرها واتسم الجزء السفلي بشق مثير كشف عن إحدى ساقيها فيما انتعلت صندلًا بكعب عال.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت تسريحة شعر جذابة متناغمة مع إطلالتها ووضعت مكياجًا ناعمًا مرتكزًا على ألوان النود ليتناغم مع لون بشرتها الخمرية وملامحها المصرية وحددت عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون البينك في الشفاه.

أبرز المعلومات عن رزان مغربي

جدير بالذكر أن رزان مُغرَبي من مواليد 19 أغسطس 1973 إعلامية، مغنية وممثلة لبنانية.

حياتها الشخصية

ولدت رزان في بيروت لعائلة مسلمة والدها الداعية عبد الوهاب مغربي رجل متدين متبحر في العلوم الإسلامية ووالدتها حسناء السباعي، لديها أخ وحيد يصغرها سنا إسمه طارق، حاصلة على الجنسية البريطانية، عاشت طفولتها في لندن ومن ثم انتقلت عائلتها إلى لبنان، تجيد أربع لغات العربية، الانجليزية الفرنسية، الإيطالية تزوجت من رجل الأعمال المصري «ناجي كامل» عام 2010 لكنها أخفت الزواج لمدة ثلاث سنوات ورزقت في السابع من أبريل 2014 بولدها الأول رام هي حاليا مقيمة في الزمالك بالقاهرة مصر.

مشوارها المهني

البداية مع تلفزيون المستقبل

بدأت عملها كمقدمة برامج بتشجيع من أمها في سن السادسة عشرة، وكان ذلك على شاشة تلفزيون المستقبل الأرضية عام 1989 كانت حينها أصغر مقدمة برامج على شاشة تلفزيون لبناني، فقدمت برنامجها الشهير الليل المفتوح لثلاث سنوات ونصف حتى العام 1993 غادرته بعدها في أواخر العام 1995.

الانتقال لتلفزيون الشرق الأوسط

في نهاية عام 1995 تلقت عرضا من الفضائيات العربية ـ الدولية وأولها مركز تلفزيون الشرق الأوسط إم بي سي الذي كان يبث من لندن في المملكة المتحدة التي عرضت عليها الانضمام إلى شبكتها، لتقديم برامج ذات توجه عالمي. أول خطوة كانت فقرة (هايد بارك) في برنامج (مساء الخير ياعرب) بعدها توالت عليها البرامج فقدمت (دنيا الموضة) و (عالم السينما) و (ابجد فوز) و (ألو رزان) و (ابتسامات)، (بيج بايت) الذي كان يتناول أهم إصدرات ألعاب الفيديو والكمبيوتر على مدى سنوات، تنقلت رزان مع إم بي سي، بين برامج تتحدث عن السينما، والموضة، الألعاب والمسابقات، الغناء، الأحداث الاجتماعية والفضائحية، إلا عندما ابتكرت برنامجها Pops and Tops عام 1998 علما بأنها استعارت عنوان برنامجها هذا من آخر إنكليزي معروف. ورغم ذلك، عرف برنامجها الجديد نجاحا كبيرا، حيث تضمن حوارات مع أكبر مشاهير ونجوم الفن، ما اتاح لها بناء شبكة علاقات واسعة، ساعدت برنامجها على الاستمرار في نجاحه، ولتنجح من ثم في محطة بي بي سي في ضمها اليها بعد فترة ولتصبح رزان المقدمة الرسمية لبرنامج Top Of The Pops الموجه للشرق الأوسط. عام 2002 إنتقلت مكاتب بث إم بي سي إلى الإمارات العربية المتحدة ولبنان حيث عادت لبيروت لتقدم البرامج من هناك. عام 2003 عندما افتتحت المحطة قناتها الثانية إم بي سي 2 قامت رزان بتقديم برنامجها رازمينا التي لم يستمر سوى لفترة قصيرة كما قامت بتغطية الكثير من الأحداث الفنية العالمية مثل حفلات توزيع الجوائز العالمية الموسيقية في موناكو ومحاورة كبار المشاهير من نجوم الغرب

في عام 2004 قدمت مع زميلها جلال شهدا برنامج المواهب نجم النجوم star search, قدمت عام 2006 فقرة بعنوان رزان وعباس ضمن برنامج البيت بيتك على التلفزيون المصري بعدها عادت ل إم بي سي لتقدم عدة برامج أخرى كفنتازيا، ألبوم النجوم العرب، شهرزان الذي تنقلت فيه حول دول العالم وقامت بمحاورة مشاهير العالم.

عملها مع المؤسسة اللبنانية للإرسال

توجهت بعدها إلى المؤسسة اللبنانية للإرسال لتقديم برنامج قسمة ونصيب Perfect pride المتعلق بالزواج.

النجمة اللبنانية رزان مغربي

النجمة اللبنانية رزان مغربي

النجمة اللبنانية رزان مغربي

النجمة اللبنانية رزان مغربي