Xbox Cloud Gaming يدعم مدخلات لوحة المفاتيح والماوس على متصفحات الويب

أصدرت Microsoft للتو تحديثًا جديدًا لـ Xbox Cloud Gaming والذي يوفر أخيرًا دعم الماوس ولوحة المفاتيح، بعد إثارة الميزة لسنوات.

الأداة حاليًا في إصدار تجريبي وتعمل مع متصفحي الويب Edge وChrome. يبدو سهل الاستخدام جدًا. ما عليك سوى اختيار لعبة تدعم الماوس ولوحة المفاتيح واستخدامها.

يمكنك أيضًا التبديل على الفور بين مجموعة الماوس/لوحة المفاتيح إلى وحدة التحكم القياسية عن طريق الضغط على زر Xbox الموجود على وحدة التحكم أو الضغط على مفتاح على لوحة المفاتيح.

تقول الشركة إنها ستطرح شارات في وقت لاحق من الشهر لتنبيه المستخدمين بالألعاب التي تدعم مدخلات الماوس ولوحة المفاتيح.

في الوقت الحالي، هناك دعم لـ 26 لعبة. وتشمل هذه الأفلام الرائجة مثل ARK Survival Evolved وHalo Infinite وبالطبع Fortnite.

يمكن أيضًا التحكم في الألعاب الصغيرة مثل High on Life وPentiment عبر الماوس ولوحة المفاتيح. تحقق من الرابط أعلاه للحصول على القائمة الكاملة.

لم تقل Microsoft ما الذي استغرق وقتًا طويلاً لبدء هذا الأمر. كان من المفترض في الأصل إطلاق الميزة مرة أخرى في يونيو 2022، لكننا لم نحصل على تحديث مرحلي إلا قبل شهرين. بغض النظر عن السبب، تعد إعدادات KBM عمليًا متطلبًا لألعاب التصويب من منظور الشخص الأول، ومن الأفضل أن تأتي متأخرًا أفضل من ألا تأتي أبدًا.