مساعد كلوب يرحل عن ليفربول.. تعرف على وجهته المقبلة

بات مساعد يورجن كلوب في ليفربول، بيباين لايندرز قريبا من الرحيل عن صفوف الريدز، بعدما أصبح "كلوب"، خارج أسوار أنفيلد في الموسم الكروي الجديد.



يسعى نادي سالزبورج النسماوي للتعاقد مع لايندرز لقيادة الفريق في الموسم الكروي الجديد، وبات قريبا النادي من توصل لإتفاق نهائي معه.



أشارت التقارير أن الإتفاق بات قريبا للغاية ويتبقى فقط تفاصيل صغيرة من أجل إتمام التعاقد، ليكون مديرا فنيا للمرة الثانية، بعدما قاد نيميجين الناشط في دوري الدرجة الثانية الهولندي لفترة قصيرة في 2018.



وعمل لايندرز مدربا مساعدا في ليفربول من الفترة من 2015 حتى 2017، بعدها عاد في 2018.



وكان كلوب أعلن في شهر يناير الماضي رحيله في نهاية الموسم الكروي الحالي، قبل أن يعلن لايندرز رحيله أيضًا عن صفوف الريدز.



ويرغب سالزبورج في التعاقد مع مدرب جديد بعد إقالة جيرهارد شتروبر في أبريل الماضي، بعدما تولى أونور سينيل تدريب الفريق بشكل مؤقت لما تبقى من مباريات.



وأقترب سالزبورج من التتويج بلقب الدوري النسماوي للمرة الحادية عشر على التوالي بشرط خسارة شتورم جاراتس المتصدر لمباراته.

