ليفربول يقطع الطريق علي الهلال السعودي لخطف نجم برشلونة

كشف تقرير صحفي إنجليزي، عن دخول نادي ليفربول في صراع قوى من أجل ضم نجم فريق برشلونة الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويحاول ليفربول إيجاد بديل للنجم المصري محمد صلاح، تحسبًا لخروج الأخير المحتمل إلى صفوف نادي الاتحاد في الميركاتو الصيفي المقبل.

ويتعلق الأمر هنا بنجم فريق برشلونة، البرازيلي رافينيا دياز، الذي ارتبط خلال الأيام الماضية بالانتقال إلى صفوف نادي الهلال.

وذكرت مصادر صحفية إسبانية، بأن الهلال بالفعل جهز عرضًا قويًا من أجل ضم رافينيا بمبلغ 100 مليون يورو، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب صحيفة TBR Football، فإن ليفربول يهتم بقوة بضم البرازيلي رافينيا دياز، حيث ترى إدارة الريدز في اللاعب الخليفة الأمثل لصلاح، حال بيع الأخير.

وارتبط اللاعب مسبقًا بالانتقال إلى صفوف نادي الاتحاد، قبل أن يدخل الهلال خلال الفترة الأخيرة في سباق المفاوضات بقوة.

وسجل رافينيا حتى الأن ثمانية أهداف خلال مجمل مشاركاته مع برشلونة خلال الموسم الحالي في جميع المسابقات محليًا وقاريًا.

وينتهي عقد رافينيا مع فريق برشلونة في صيف عام 2027.

مدرب ليفربول الجديد



كشفت مصادر اعلامية انجليزية عن المكان الذي اختاره المدير الفني الجديد لفريق ليفربول أرني سلوت والذي سيحل محل الألماني يورحن كلوب الذي تقدم باستقالته من تدريب الفريق اعتبارا ن نهاية الموسم الجاري .

وكان نادي ليفربول قد اختار الهولندي أرني سلوت المدير الفني الحالي لفريق فينورد روتردام الهولندي ليكون المدير الفني الجديد للفريق بعد تحقيق سلوت عدد من الانجازات الهامة مع فريقه الهولندي .

وكشفت صحيفة الميرور ان إدارة ليفربول عرضت على أرني سلوت العديد من الأماكن التي تصلح للإقامة داخل مدينة ليفربول الا ان المدير الفني الهولندي اختار نفس الفيلا التي يقيم بها حاليا المدير الفني الألماني يورجن كلوب والتي تقدر قيمتها بأربعة مليون جنية استرليني وهي موجودة بالقرب من مركز تدريب الميرسيسايد الخاص بنادي ليفربول .

واكدت صحيفة الميرور ان أرني سلوت يعرف حاليا على تحديد الصفقات التي سيضمها ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وفي مقدمتها مهاجم جديد يستطيع قيادة الهجوم ليفربول في الموسم الجديد بهد الاخفاق الكبير الذي صادف الاورجوياني داروين نونيز كما طالب سلوت إدارة ليفربول بالاحتفاظ بالنجم المصري محمد صلاح مؤكدا انه لاعب لا يمكن تعويضه.



3 أندية ترغب محمد صلاح

يُفاضل محمد صلاح، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي بين ثلاث أندية لتحديد وجهته المقبلة استعدادًا للرحيل عن صفوف فريقه الحالي.

ويرتبط محمد صلاح بالرحيل عن صفوف ليفربول والانتقال إلى أحد الأندية الكبرى في أوروبا وذلك بعد العلاقة التي تراجعت بينه وبين إدارة الفريق.

ويزيد من إصرار محمد صلاح على الرحيل عن صفوف ليفربول هو اقتراب المدرب الألماني يورجن كلوب، بالرحيل عن صفوف الفريق الفترة المُقبلة.

وفي سياق ذلك، فيحظى محمد صلاح باهتمام عدد كبير من الأندية التي تسعي لضمه إلى صفوفهم، ويأتي على رأس هذه الأندية نادي اتحاد جدة السعودي الذي يسعي للتعاقد مع جوهرة ليفربول.

كما ينضم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ونادي يوفنتوس الإيطالي إلى سباق التعاقد مع محمد صلاح في سوق الانتقالات الصيفي القادم.