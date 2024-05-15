انطلاق الملتقي التوظيفي لكلية زراعة عين شمس غدًا

تنظم جامعة عين شمس، غدا الخميس، الملتقي التوظيفي السنوي لكلية الزراعة جامعة عين شمس بقاعة المؤتمرات الكبري.

يأتي ذلك برعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، والدكتور ة غادة فاروق حس نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة ثناء النوبي، القائم بأعمال عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس.

أهمية الملتقى التوظيفي لكلية زراعة عين شمس

وتأتي أهمية الملتقي التوظيفي السنوي في نسخته الحالية بكلية الزراعة جامعة عين شمس نظرا لما يتيحه من توفير لفرص العمل وتطوير لمهارات الشباب، وتنفيذاً لرؤية الجامعة لخدمة الطلاب والخريجين ومساهمتها في بناء وتعزيز الروابط بين الشركات والمراكز البحثية والطلاب والخريجين، لتحسين مساراتهم المهنية وتأهيلهم لسوق العمل بشكل احترافي مؤسسي.

و الملتقي في نسخته الحالية برعاية وزارة التضامن الأجتماعي وزارة الشباب والرياضة والمراكز البحثية منها المركز القومي للبحوث ومركز بحوث الصحراء والشركات الكبري والاستثمارية منها مصنع كيم تك للأجهزة العلمية والمعملية والكيماويات وعبور لاند ودايم وبريجو وسافولا وايزيس، حيث إتاحة العديد من الفرص للتوظيف والتدريب للإعداد والتأهيل لسوق العمل.

ويقوم على تنسيق وتنظيم فعاليات الملتقي التوظيفي السنوي لكلية الزراعة جامعة عين شمس نخبة من قيادات كلية الزراعة جامعة عين شمس والدكتورة نجلاء محمد عبيد، مدير البرامج الجديدة بالكلية ،والدكتور دينا أحمد باحث بمركز بحوث الصحراء، والدكتورة هبة نور الدين محمد، منسق الأنشطة الطلابية، والدكتورة سماح هاشم منسق مشروع التخرج وهم نبيل نصر، مدير إدارة التوظيف بكلية الزراعة جامعة عين شمس .



