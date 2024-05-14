ندوة تعريفية بأنشطة مسابقة جامعة عين شمس

شهدت كلية الألسن في جامعة عين شمس فعاليات الحملة التعريفية بالمسابقة الأكبر في مجال الابتكار وريادة الأعمال "عين شمس تبتكر".

جاء ذلك تحت رعاية الدكتورة سلوى رشاد عميدة كلية الألسن في جامعة عين شمس، والدكتور أشرف عطية وكيل الكلية لقطاع الدراسات العليا والبحوث، والدكتور ناصر عبدالعال وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة يمنى صفوت وكيل الكلية لشئون المجتمع والبيئة وتنظيم مدير وحدة دعم الابتكار وريادة الأعمال بالكلية الدكتورة آمنة عبد العزيز.

وشارك في الندوة التعريفية من مركز دعم الابتكار وريادة الأعمال في جامعة عين شمس الدكتور إسلام عدلي مدير النشاط الطلابي iClub بالمركز، وإنجي زكريا منسق النشاط الطلابي في المركز، ووفد من بنك مصر قدم إسهاماته في تمويل المشروعات الصغيرة

وبالتعاون بين نادي الابتكار المركزي بمركز الابتكار ونادي الابتكار في كلية الألسن.

وتضمنت الفعالية التعريف بمسابقة عين شمس تبتكر وأهميتها ونسخها السابقة وأيضا التعريف بريادة الأعمال وأهميتها في إطار توجه الدولة والجامعة إلى الابتكار كقيمة جوهرية في خطة مصر ٢٠٣٠.

مركز التوظيف جامعة عين شمس ينظم فاعلية "المحاكاة"

نظم مركز التوظيف في جامعة عين شمس محاكاة مع شركة Ultimate Academy يوم الإثنين الموافق 13 مايو 2024 في إطار تطوير مهارات الشباب و تجهيزهم لسوق العمل في عدة صناعات.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتحت إشراف الدكتور أحمد عبد العزيز مدير مركز التوظيف بالجامعة استهدفت فعاليات اليوم و بشكل رئيسي طلاب كلية التجارة .

تأتي هذه المحاكاة بهدف تطوير مهارات الشباب والعمل على جاهزيتهم لسوق العمل من خلال توجيههم و اعطائهم إرشادات مهنية حول اهمية ال ERP System تساعدهم علي حسن الأداء و الإنتاجية من خلال تبسيط عمليات الأساسية وإتمامها لمساعدة كل فرد في الموسسة على إنجاز المزيد بموارد أقل .

ويعمل مركز التوظيف من خلال جانب التعلم عبر التجربة على تطوير قدرات ومهارات أبناء جامعتنا بشكل عملي يمكنهم من التعرف على متطلبات سوق العمل ومواكبتها من خلال أنشطة مختلفة على رأسها المحاكاة التي يمثلها كوادر في الصناعة و التي تمكنهم من اكتساب رؤى حول مجالات عمل ووظائف متنوعة .