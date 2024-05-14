عاجل
تفاصيل لقاء وزير الخارجية بنظيره البحريني.. القضية الفلسطينية على رأس الطاولة
الثلاثاء 14 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جامعات ومدارس

"مخاطر الفساد وآليات مكافحته" ندوة توعوية في جامعة عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

ينظم قطاع شئون التعليم والطلاب وأسرة طلاب من أجل مصر بالتعاون مع اتحاد طلاب جامعة عين شمس، غدا الأربعاء، ندوة بعنوان "مبادرة توعوية لطلاب الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والعاملين حول مخاطر الفساد وآليات مكافحته". 

ندوة تعريفية بأنشطة مسابقة جامعة عين شمس

مركز التوظيف في جامعة عين شمس ينظم فاعلية "المحاكاة"

يأتي ذلك في إطار سعى جامعه عين شمس إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال رؤية مصر 2030، وإيمانا منها  بأن مواجهة الفساد والتصدى له بشتى صوره، هو التحدي الحقيقي  لزيادة تدفق الاستثمارات ونجاح منظومة الإصلاح الاقتصادي. 

وتقام الندوة تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، ويحاضر فيها  اللواء محمد أبو نعمة ممثلاً عن الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد بهيئة الرقابة الإدارية. 

رئيس جامعة عين شمس يترأس مجلس قطاع شئون التعليم والطلاب 

عقد مجلس قطاع شئون التعليم والطلاب بجامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة  جلسته السادسة اليوم الثلاثاء ١٤ مايو الجاري.

وناقش المجلس  عددا من الموضوعات منها المصادقة على محضر الجلسة السابقة بجلسته المنعقدة في 23 أبريل كذلك المصادقة على محضر اللجنة الدائمة بجلستها المنعقدة في 8 مايو الجاري. 

واستعرض المجلس تقرير ما تم انجازه بشأن التعاون بين جامعة عين شمس ومجمع الاصدارت المؤمنة والذكية والإحاطة بإنتهاء الجامعة من إنشاء وحدة البيانات البيومترية بمقر مبنى الإمتحانات 

كذلك  الإحاطة بالخطاب الوارد من الإدارة المركزية للعلاقات الثقافية إدارة الاتفاقيات والتبادل الثقافي إلى المجلس الأعلى للجامعات من سفارة اليابان بجمهورية مصر العربية بشأن اعلان الحكومة اليابانية لتقديم " منح للدراسة الجامعية في اليابان للعام ۲۰۲۵ للطلبة المصريين الذين يرغبون في استكمال دراستهم الجامعية في اليابان .

كما وافق المجلس على ما تضمنه تقرير اللجنة المشكلة لدراسة آلية تطبيق قواعد الرأفة بدءًا من العام الجامعي ٢٠٢٥/٢٠٢٤.

مواد متعلقة

معرض الكتاب في ضيافة مدينة زويل للعلوم (صور)

شاهد| فيديو توضيحي لطريقة الإجابة على امتحانات الثانوية العامة 2024

طلاب جامعة النيل الأهلية ينظمون معرضا للمنتجات المحلية المصنوعة بأيديهم

وزير التربية والتعليم يفتتح الندوة الوطنية الإقليمية الأولى حول "مفاهيم تعليم الكبار"

ندوة تعريفية بأنشطة مسابقة جامعة عين شمس

جامعة حلوان تستقبل وفد الجامعة الأمريكية بالقاهرة

رئيس الجامعة الألمانية: نستهدف إتاحة التعليم للمتفوق وليس القادر فقط

نقل التجربة المصرية الرائدة عن بنك المعرفة لمنظمة اليونسكو

الجريدة الورقية