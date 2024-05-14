"مخاطر الفساد وآليات مكافحته" ندوة توعوية في جامعة عين شمس

ينظم قطاع شئون التعليم والطلاب وأسرة طلاب من أجل مصر بالتعاون مع اتحاد طلاب جامعة عين شمس، غدا الأربعاء، ندوة بعنوان "مبادرة توعوية لطلاب الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والعاملين حول مخاطر الفساد وآليات مكافحته".

يأتي ذلك في إطار سعى جامعه عين شمس إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال رؤية مصر 2030، وإيمانا منها بأن مواجهة الفساد والتصدى له بشتى صوره، هو التحدي الحقيقي لزيادة تدفق الاستثمارات ونجاح منظومة الإصلاح الاقتصادي.

وتقام الندوة تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، ويحاضر فيها اللواء محمد أبو نعمة ممثلاً عن الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد بهيئة الرقابة الإدارية.

رئيس جامعة عين شمس يترأس مجلس قطاع شئون التعليم والطلاب

عقد مجلس قطاع شئون التعليم والطلاب بجامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة جلسته السادسة اليوم الثلاثاء ١٤ مايو الجاري.

وناقش المجلس عددا من الموضوعات منها المصادقة على محضر الجلسة السابقة بجلسته المنعقدة في 23 أبريل كذلك المصادقة على محضر اللجنة الدائمة بجلستها المنعقدة في 8 مايو الجاري.

واستعرض المجلس تقرير ما تم انجازه بشأن التعاون بين جامعة عين شمس ومجمع الاصدارت المؤمنة والذكية والإحاطة بإنتهاء الجامعة من إنشاء وحدة البيانات البيومترية بمقر مبنى الإمتحانات

كذلك الإحاطة بالخطاب الوارد من الإدارة المركزية للعلاقات الثقافية إدارة الاتفاقيات والتبادل الثقافي إلى المجلس الأعلى للجامعات من سفارة اليابان بجمهورية مصر العربية بشأن اعلان الحكومة اليابانية لتقديم " منح للدراسة الجامعية في اليابان للعام ۲۰۲۵ للطلبة المصريين الذين يرغبون في استكمال دراستهم الجامعية في اليابان .

كما وافق المجلس على ما تضمنه تقرير اللجنة المشكلة لدراسة آلية تطبيق قواعد الرأفة بدءًا من العام الجامعي ٢٠٢٥/٢٠٢٤.