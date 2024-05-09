سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنوك بمنتصف التعاملات اليوم الخميس

ننشر سعر الدولار بمنتصف تعاملات اليوم الخميس 9-5-2024، أمام الجنيه في عدد من البنوك المصرية، ليسجل سعره فى البنك الأهلى المصرى 47.29 للشراء، 47.39 جنيه للبيع، وفي بنك مصر سجل 47.29 للشراء، 47.39 جنيه للبيع، كما سجل بنك القاهرة 47.29 للشراء، 47.39 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنوك المصرية التالى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

47.29 جنيه للشراء.

47.39 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

47.29 جنيه للشراء.

47.39 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

47.29 جنيها للشراء.

47.39 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

47.29 جنيها للشراء.

47.39 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

47.29 جنيه للشراء.

47.39 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

47.29 جنيه للشراء.

47.39 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

47.25 جنيه للشراء.

47.35 جنيه للبيع.

تحرك الدولار في نطاقات ضيقة مقابل معظم العملات المنافسة خلال تعاملات الخميس المبكرة، مع ترقب المتعاملين بيانات التضخم الأميركية الرئيسية بحثا عن مؤشرات على سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي).

في الوقت نفسه أدى التركيز على الفجوة الهائلة في أسعار الفائدة بين اليابان والولايات المتحدة إلى مساعدة العملة الأميركية على تحقيق بعض المكاسب مقابل الين.

فقد ارتفع الدولار ببطء أمام الين، بعد أن انخفض أكثر من ثلاثة بالمئة الأسبوع الماضي، وهو أكبر انخفاض أسبوعي بالنسبة المئوية منذ أوائل ديسمبر 2022.

وتلقى الين دفعة طفيفة في التعاملات الآسيوية المبكرة بعد صدور ملخص آراء بنك اليابان المركزي من اجتماعه في أبريل، والذي أظهر أن العديد من أعضاء مجلس الإدارة يعتقدون أنه ينبغي رفع أسعار الفائدة وتقليل مشتريات البنك من السندات في نهاية المطاف. ولكن هذا التحرك لم يستمر كثيرا. وأدى اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأميركي الأسبوع الماضي والاتجاه النزولي المفاجئ في نمو الوظائف بالولايات المتحدة إلى زيادة رهانات الأسواق على خفض أسعار الفائدة مرتين هذا العام. ولكن لا تزال هناك فجوة بين العائدات المنخفضة للغاية في اليابان وتلك في الولايات المتحدة.

ويتحول التركيز الآن إلى مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة لشهر أبريل وكذلك مؤشر أسعار المستهلكين المقرر صدورهما الأسبوع المقبل، والذي ستراقبه الأسواق بحثا عن علامات تشير إلى أن التضخم قد استأنف اتجاهه الهبوطي نحو المعدل المستهدف من البنك المركزي البالغ اثنين بالمئة.