الإحصاء: تراجع معدل التضخم السنوي إلى 31.8% خلال أبريل

أعلن الجهاز المركزي للتعبئه العامة والإحصاء عن تراجع معدل التضخم السنوي لاسعار السلع الاستهلاكيه وبلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (223.6) نقطة لشهر ابريل 2024، مسجلاً بذلك تضـخماً سنوياً (31.8%) مقابل (33.1%) لشهـر مارس 2024.

وسجل معدل التضـخم الشهري لإجمالي الجمهورية (0.9%) لشهر ابريل 2024 مقابل (1.0%) لشهر مارس 2024.



أرجع الجهاز برئاسة اللواء خيرات بركات أهم اسباب التراجع إلى انخفاض أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (-3.7%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (-1.8%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (-2.5%)، مجموعة منتجات غذائية أخرى بنسبة (-5.7%) واشار الى ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (0.6%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (3.5%)، مجموعة الخضروات بنسبة (0.3%)، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (0.9%)، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (0.6%) ،مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (1.1%)، مجموعة الدخان بنسبة (8.6%)، مجموعة الاقمشة بنسبة (1.7%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (6.7%)، مجموعة الاحذية بنسبة (2.9%)، مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (0.8%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (4.6%)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (1.3%)، مجموعة شراء المركبات بنسبة (1.7%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (6.4%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (3.6%) .

سجل التغير الشهرى لقسم الطعام والمشروبات انخفاضًا قدره (-0.9%) ويرجع ذلك الى انخفاض أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (-3.7%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (-1.8%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (-2.5%)، مجموعة منتجات غذائية أخرى بنسبة (-5.7%) هذا بالرغم من ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (1.1%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (0.6%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (3.5%)، مجموعة الخضروات بنسبة (0.3%)، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (0.9%)، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (0.6%).

2- سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعاً قدره (8.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الدخان بنسبة (8.6%).

وسجل قسم الملابس والاحذية ارتفاعاً قدره (5.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاقمشة بنسبة (1.7%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (6.7%)، مجموعة الاحذية بنسبة (2.9%).

وسجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً قدره (1.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (0.8%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (0.3%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (4.6%).

كما سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعاً

قدره (1.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (2.0%)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (1.3%)، مجموعة الادوات الزجاجية وادوات المائدة والادوات المنزلية بنسبة (1.6%) .

وسجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره (0.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (0.7%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (1.7%).

سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعاً قدره (4.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (1.7%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (6.4%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (3.6%).

كما سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعاً قدره (0.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات البريد بنسبة (18.9%)، مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (0.9%) .

وسجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعاً قدره (0.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (0.4%)، مجموعة الصحف والكتب والادوات الكتابية بنسبة (0.1%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (0.1%). وسجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً قدره (1.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (1.5%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (4.1%).

سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعاً قدره (1.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (2.3%)، مجموعة امتعة شخصية بنسبة (1.7%) .

التغير السنوي للاسعار خلال(شهر ابريل 2024 مقارنة بشهر ابريل 2023):

جاء التغير فى اسعار الطعام والمشروبات ارتفاعاً قدره (37.6%) ويرجع ذلك الى ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (23.7%)، ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (35.6%)، ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (33.8%)، ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (46.6%)، ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (29.9%)، ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (46.5%)، ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (42.5%)، ارتفاع أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (48.0%)، ارتفاع أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (45.6%) .

سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعاً قدره (92.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الدخان بنسبة (92.0%).

وسجل قسم الملابس والاحذية ارتفاعاً قدره (27.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (28.3%)، مجموعة الاحذية بنسبة (19.1%)، مجموعة اصلاح الاحذية بنسبة (22.4%).



وسجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً قدره (12.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (8.6%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (16.0%).

وسجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعاً

قدره (33.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (32.3%)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (44.3%)، مجموعة الادوات الزجاجية وادوات المائدة والادوات المنزلية بنسبة (32.9%) .

كما سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره (26.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة (31.2%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (18.0%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (24.7%).

وسجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعاً قدره (21.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (33.1%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (23.6%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (18.3%).

وسجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعاً قدره (12.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات البريد بنسبة (25.7%) .

وسجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعاً قدره (46.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (42.0%)، مجموعة الصحف والكتب والادوات الكتابية بنسبة (71.9%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (15.4%).

كما سجل قسم التعليم ثباتاً عند ارتفاعاً قدره (12.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة (10.2%)، مجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة (6.5%)، مجموعة التعليم بعد الثانوي والفني بنسبة (6.9%)، مجموعة التعليم العالي بنسبة (32.5%) .

وسجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً قدره (38.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (39.0%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (30.4%).

وسجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعاً قدره (22.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (30.6%)، مجموعة امتعة شخصية بنسبة (30.9%) .