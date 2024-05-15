استمرار التعريب في امتحانات الثانوية العامة 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني استمرار التعريب في امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024 لطلاب مدارس اللغات.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه يحق لطلاب المدارس اللغات الإجابة على الأسئلة المقالية في امتحانات الثانوية العامة 2024 باللغة العربية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن امتحانات الثانوية العامة 2024 للمواد غير المضافة للمجموع لا يوجد بها أي أسئلة مقالية وإنما موضوعية فقط.

ولفتت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى تسلم طلاب الثانوية العامة 2024 ورقة البابل شيت فقط في المواد غير المضافة للمجموع.

انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2024

تنطلق امتحانات الثانوية العامة 2024 بدءا من يوم الإثنين الموافق 10 يونيو 2024 للمواد غير المضافة للمجموع ويوم السبت الموافق 22 يونيو 2024 للمواد الأساسية المضافة للمجموع.

ويؤدي نحو 800 ألف طالب امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024 في الفترة من 10 يونيو 2024 حتى 20 يوليو 2024 داخل لجان تقليدية مؤمنة بالمدارس.

وتتضمن امتحانات الثانوية العامة 2024 نسبة 15 في المائة من الدرجات أسئلة مقالية قصيرة، بالإضافة إلى 85 في المائة أسئلة اختياري من متعدد MCQ.

وتحتوى امتحانات الثانوية العامة 2024 على 30 في المائة أسئلة لحل المشكلات والإبداع، و30 في المائة أسئلة للفهم، و40 في المائة للتطبيق، على أن تحتوي على جميع المستويات المعرفية.

4 نماذج في امتحانات الثانوية العامة 2024

كشف شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تواجد أربعة نماذج لأسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024 في كل مادة.

وأوضح متحدث وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن أوراق أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024 ستوزع على أربعة نماذج تضم نفس الأسئلة ولكن بترتيب مختلف فقط.

ونوه متحدث وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأن نماذج أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024 تصنف على النحو التالي: "أ" و"ب" و"ج" و"د"، مشيرا إلى أنه ليس من الضروري حصول الطالب على نفس النموذج كل امتحان.

ونبه متحدث وزارة التربية والتعليم بأنه من ضروري أن يكتب الطالب رقم النموذج الذي حصل عليه في بياناته أعلى كراسة الإجابة في امتحانات الثانوية العامة 2024.

