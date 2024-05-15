ضوابط الإجابة على امتحانات الثانوية العامة 2024

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات مهمة للطلاب أثناء الإجابة على امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024.

جاء ذلك خلال فيديو توضيحي نشرته وزارة التربية والتعليم عن طريقة التعامل مع ورقة امتحانات الثانوية العامة، وطريقة كتابة البيانات والإجابة في البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن امتحانات الثانوية العامة 2024 في المواد غير المضافة للمجموع لا يوجد بها أي أسئلة مقالية.

ونوهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأن الطالب يتسلم ورقة إجابة واحدة فقط في امتحانات الثانوية العامة 2024 في المواد غير المضافة للمجموع وهي "البابل شيت".

ونبهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأن التعريب مستمر ويحق للطالب في المدرسة اللغات أن يُجيب على الأسئلة المقالية باللغة العربية.

تعليمات الإجابة على امتحانات الثانوية العامة 2024

توجد خانة في ورقة البابل شيت تسمى خانة لغة الاختبار وهذه تعني اللغة التي يدرس بها الطالب المواد المترجمة، إما إنجليزية أو فرنسية.

ضرورة تظليل رقم الجلوس بشكل صحيح وفق ما هو مدون ببطاقة رقم الجلوس.

لا يكتفي الطالب بكتابة الرقم فقط دون تظليل.

ضرورة الإجابة بالقلم الجاف وليس القلم الرصاص أو أي قلم آخر.

غير مسموح لأي طالب بتجاوز المساحة المقررة للإجابة على أي سؤال مقالي في امتحانات الثانوية العامة 2024.

الطالب ملزم بالإجابة على السؤال المقالي في المساحة المخصصة له فقط دون أن يتجاوز أسطر هذه المساحة.

ممنوع الإجابة على ظهر ورقة الإجابة، أو في بوكليت الأسئلة، ولن يلتفت لأي إجابة في غير المكان المخصص لها.

تظليل دائرتين في البابل شيت يعني عدم حصول الطالب على درجة السؤال.

الطالب عليه تظليل الدائرة التي تعبر عن الإجابة الصحيحة في البابل شيت.

لن يعتد بأي تظليل خاطئ، لا نصف تظليل أو خطوط.

ممنوع تماما استخدام الكوريكتور في مسح أي إجابة.

يمكن للطالب كتابة علامة إكس على الإجابة التي يرغب في إلغاءها وتظليل دائرة أخرى.



انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2024

تنطلق امتحانات الثانوية العامة 2024 بدءا من يوم الإثنين الموافق 10 يونيو 2024 للمواد غير المضافة للمجموع ويوم السبت الموافق 22 يونيو 2024 للمواد الأساسية المضافة للمجموع.

ويؤدي نحو 800 ألف طالب امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024 في الفترة من 10 يونيو 2024 حتى 20 يوليو 2024 داخل لجان تقليدية مؤمنة بالمدارس.

وتتضمن امتحانات الثانوية العامة 2024 نسبة 15 في المائة من الدرجات أسئلة مقالية قصيرة، بالإضافة إلى 85 في المائة أسئلة اختياري من متعدد MCQ.

وتحتوى امتحانات الثانوية العامة 2024 على 30 في المائة أسئلة لحل المشكلات والإبداع، و30 في المائة أسئلة للفهم، و40 في المائة للتطبيق، على أن تحتوي على جميع المستويات المعرفية.