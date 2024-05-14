شاهد| فيديو توضيحي لطريقة الإجابة على امتحانات الثانوية العامة 2024

نشرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فيديو توضيحي لطريقة التعامل مع ورقة امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024.

ويظهر الفيديو التوضيحي طريقة كتابة البيانات والإجابة في البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية في امتحانات الثانوية العامة 2024.

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4 نماذج في امتحانات الثانوية العامة 2024

وكشف شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تواجد أربعة نماذج لأسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024 في كل مادة.

وذكر متحدث وزارة التربية والتعليم أن أوراق أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024 ستوزع على أربعة نماذج تضم نفس الأسئلة ولكن بترتيب مختلف فقط في كل نموذج.

وأوضح متحدث وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن نماذج أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024 تصنف على النحو التالي: "أ" و"ب" و"ج" و"د".

ونوه متحدث وزارة التربية والتعليم بأنه ليس من الضروري حصول الطالب على نفس نموذج أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024.

وأكد متحدث وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن اختلاف نمودج امتحانات الثانوية العامة 2024 أمر طبيعي ولا يوجد به أي مشكلة إطلاقا؛ لأن الاختلاف في ترتيب الأسئلة فقط.

تنبيه هام عن امتحانات الثانوية العامة 2024

ونبه متحدث وزارة التربية والتعليم بأنه من ضروري أن يكتب الطالب رقم النموذج الذي حصل عليه في بياناته أعلى كراسة الإجابة في امتحانات الثانوية العامة 2024.

وأضاف متحدث وزارة التربية والتعليم أنه غير صحيح تماما ضرورة حصول الطالب على نفس رقم النموذج في كل الامتحانات ويمكن أن يحصل على نموذج مختلف في كل امتحان من امتحانات الثانوية العامة 2024.

انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2024

تنطلق امتحانات الثانوية العامة 2024 بدءا من يوم الإثنين الموافق 10 يونيو 2024 للمواد غير المضافة للمجموع ويوم السبت الموافق 22 يونيو 2024 للمواد الأساسية المضافة للمجموع.

ويؤدي نحو 800 ألف طالب امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024 في الفترة من 10 يونيو 2024 حتى 20 يوليو 2024 داخل لجان تقليدية مؤمنة بالمدارس.

وتتضمن امتحانات الثانوية العامة 2024 نسبة 15 في المائة من الدرجات أسئلة مقالية قصيرة، بالإضافة إلى 85 في المائة أسئلة اختياري من متعدد MCQ.

وتحتوى امتحانات الثانوية العامة 2024 على 30 في المائة أسئلة لحل المشكلات والإبداع، و30 في المائة أسئلة للفهم، و40 في المائة للتطبيق، على أن تحتوي على جميع المستويات المعرفية.

