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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

موعد مباراة تشيلسي وبرايتون اليوم في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

تشيلسي وبرايتون
تشيلسي وبرايتون

يحل فريق تشيلسي ضيفًا ثقيلًا على برايتون في المباراة التي ستجمع بينهما مساء اليوم على ملعب فالمر ضمن مؤجلات الأسبوع 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

يدخل فريق تشيلسي مباراة اليوم بشعار لا بديل عن الفوز والنقاط الثلاثة من أجل خطف بطاقة التأهل للمشاركة في دوري المؤتمر الأوروبي الموسم المقبل.

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ويتواجد البلوز في المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 57 نقطة، بفارق الأهداف فقط عن نيوكاسل يونايتد الذي يحتل المركز السادس بنفس رصيد النقاط.

بينما يدخل فريق برايتون المباراة وهو في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 48 نقطة، حصدها من 12 فوز و12 تعادل، كما تعرض للهزيمة في 12 مباراة أيضًا.

موعد مباراة تشيلسي وبرايتون اليوم والقناة الناقلة ..

ستنطلق مباراة تشيلسي ضد برايتون في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة، وستذاع عبر قناة beIN Sports HD 2 الحاصلة على حقوق بث البريميرليج هذا الموسم.

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