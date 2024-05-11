كل ما تريد معرفته عن مواجهة تشيلسي ونوتينجهام فورست بالبريميرليج

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسى مواجهة قوية أمام نوتينجهام فورست مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 37 وقبل الأخيرة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

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ويحتل تشيلسي المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 54 نقطة، بينما فيما يأتي نوتنجهام فورست في المركز السابع عشر برصيد 29 نقطة.

موعد مباراة تشيلسي ونوتينجهام فورست

تقام مباراة تشيلسي ونوتينجهام فورست في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة ، علي أن تبدأ المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت أبو ظبي.

القناة الناقلة لمباراة تشيلسي ونوتينجهام فورست

تذاع مباراة تشيلسي ونوتينجهام فورست بشكل حصري عبر قناة beIN Sports HD 2 بصوت خالد الحدي.

تشكيل تشيلسي المتوقع

حراسة المرمى: جورجي بيتروفيتش.

خط الدفاع: ألفي جيلكريست، بنوا بدياشيلي، تريفوه تشالوباه، مارك كوكوريلا.

خط الوسط: كونور كالاجر، مويسيس كايسيدو، كول بالمير.

خط الهجوم: ميخاليو مودريك، نيكولاس جاكسون، نوني مادويكي.

وكان تشيلسي حقق فوزا كبيرا على وست هام يونايتد بنتيجة 5-0 على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن منافسات الجولة الماضية من البريميرليج.