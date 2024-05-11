السبت 11 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

كل ما تريد معرفته عن مواجهة تشيلسي ونوتينجهام فورست بالبريميرليج

تشيلسي ونوتينجهام
تشيلسي ونوتينجهام فورست

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسى مواجهة قوية أمام نوتينجهام فورست مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 37 وقبل الأخيرة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

إقرأ أيضًا..

txt

تشيلسي يضرب وست هام بخماسية نظيفة بالدوري الإنجليزي

ويحتل تشيلسي المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 54 نقطة، بينما فيما يأتي نوتنجهام فورست في المركز السابع عشر برصيد 29 نقطة.

موعد مباراة تشيلسي ونوتينجهام فورست

تقام مباراة  تشيلسي ونوتينجهام فورست في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة ، علي أن تبدأ المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت أبو ظبي.

القناة الناقلة لمباراة تشيلسي ونوتينجهام فورست

تذاع مباراة  تشيلسي ونوتينجهام فورست بشكل حصري عبر قناة beIN Sports HD 2 بصوت خالد الحدي.

تشكيل تشيلسي المتوقع 

حراسة المرمى: جورجي بيتروفيتش.

خط الدفاع: ألفي جيلكريست، بنوا بدياشيلي، تريفوه تشالوباه، مارك كوكوريلا.

خط الوسط: كونور كالاجر، مويسيس كايسيدو، كول بالمير.

خط الهجوم: ميخاليو مودريك، نيكولاس جاكسون، نوني مادويكي.

وكان تشيلسي حقق فوزا كبيرا على وست هام يونايتد بنتيجة 5-0 على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن منافسات الجولة الماضية من البريميرليج.

مواد متعلقة

الحكومة توافق على 21 قرار منها إلغاء الإعفاء الضريبية والرسوم على مشروعات جهات الدولة

آرسنال يهزم نوتينجهام فورست في الدوري الإنجليزي

الدوري الإنجليزي.. شوط أول سلبي بين آرسنال ونوتينجهام

أرتيتا يعلق على رحيل يورجن كلوب عن ليفربول

الزمالك وشيكابالا يزينان شوارع دبي

باحث فلسطيني: اعتراف إسرائيل بخسائرها تهيئة لعلمية كبرى ستُنفذ بخان يونس

كأس آسيا.. أستراليا تعتلي صدارة المجموعة الثانية بعد الفوز على سوريا

«ميدار» و«ماونتن فيو» يفتحان حساب بنكي ضامن «Escrow Account» لمشروع «ALIVA» فى مدينة مستقبل سيتى
الجريدة الورقية