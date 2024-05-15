تحرير 4 آلاف قضية سرقة تيار كهربائي بالمحافظات

وجهت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء حملات أمنية، وذلك لمواجهة جميع صور الخروج على القانون، وسرقة التيار الكهربائي، والهاربين من الأحكام القضائية بالمحافظات.

وأسفرت جهود الحملات خلال الـ 24 ساعة الماضية عن ضبط أكثر من 4 آلاف قضية سرقة تيار كهربائي، تنوعت ما بين سرقة تيار كهربائي للمباني المخالفة المقامة على الأراضي الزراعية، وسرقة تيار كهربائي للمقاهي والكافيهات غير المرخصة، وسرقة تيار كهربائي للعقارات، وحالات التعدي على الحرم الآمن لخطوط كهرباء الضغط العالي والمنخفض.

جاء ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بقيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية.

ومن جهة اخرى تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من ضبط شخص بمحافظة الإسكندرية لإدارته كيانًا تعليميًا وهميًا بقصد النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم منحهم دورات تعليمية.

سقوط شخص يدير كيانًا تعليميًا وهميًا للنصب على المواطنين بالإسكندرية

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام أحد الأشخاص، بإدارة كيان تعليمي وهمى بدون ترخيص بدائرة مركز شرطة أول الرمل بالإسكندرية.

يأتي هذا في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، فقد تبين أن الشخص له معلومات جنائية، ومقيم بمحافظة الإسكندرية، وكان يتخذ المقر لممارسة نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم منحهم دورات تعليمية فى العديد من المجالات وشهادات دراسية، مزورة وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل ببعض الشركات والمؤسسات الكبرى والترويج لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته عدد من الشهادات الدراسية بأسماء أشخاص مختلفة، عدد من الكتب مجهولة المصدر، و3 أكلاشيه مطبوعات دعائية خاصة بالأكاديمية، و2 جهاز حاسب آلي بفحصهما تبين احتوائهما على آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامي، وجميعهم خاصين بالكيان التعليمي الوهمي المشار إليه، وعليه تم اتخاذ الإجراءات القانونية.