طلاب جامعة النيل الأهلية ينظمون معرضا للمنتجات المحلية المصنوعة بأيديهم

ينظم مكتب الحياة الطلابية في جامعة النيل الأهلية، غدا الأربعاء معرضا لعرض منتجات طلاب الجامعة والتي قاموا بتصنيعها بأيديهم.

يأتي ذلك تفعيلا لدورها في تنمية مهارات طلابها وخدمة المجتمع المحلي المحيط بها وتشجيع الصناعات المحلية، تشجيعا وترسيخا لفكرة الاعتماد على الصناعة والمنتج المحلي والتأكيد على فكرة "صنع في مصر ".

قالت جينا موافي، مدير مكتب الحياة الطلابية، في جامعة النيل الأهلية، أن المعرض الذي تنظمه الجامعة برعاية ودعم من الدكتور وائل عقل، رئيس جامعة النيل، يحمل عنوان Local FInds ويتضمن معروضات قام طلاب الجامعة بتصنيعها بأيديهم في إطار تشجيعهم على فكرة "ريادة الأعمال" وتتضمن المعروضات ملابس واكسسوارات وشنط مصنوعة من القماش ومشغولات جلدية وغيرها وكلها تدخل ضمن فكرة الـــ Handmade‎

وأشارت مدير مكتب الحياة الطلابية في جامعة النيل الأهلية إلى أن المعرض الذي تنظمه الجامعة يستضيف أيضاً معروضات عدد من المصنعين المحليين لدعم فكرة " صنع في مصر " وتعريف المجتمع المحلي بهذه المنتجات وتشجيعه على شراء المنتج المصري دعما للصناعة المصرية وتقوية الاقتصاد المصري، مؤكدة أن فكرة المعرض جاءت من الطلاب في إطار تفعيل فكرة مقاطعة البضائع والمنتجات الغربية، وإحلال المنتج المحلي بديلا عنها.

توفير بيئة مثالية لتطوير الطلاب في جامعة النيل الأهلية

جدير بالذكر أن مكتب الحياة الطلابية في جامعة النيل يلعب دورًا حيويًا في توفير بيئة مثالية لتطوير الطلاب، إذ يقوم بتنظيم العديد من الأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية التي تعزز التفاعل والتواصل بين الطلاب. ويعمل هذا على تعزيز الروح الجماعية والانتماء للجامعة وتطوير مهارات القيادة والتواصل الاجتماعي لديهم، كما يقدم مكتب الحياة الطلابية الدعم الشامل للطلاب من خلال توفير خدمات الاستشارة والإرشاد الأكاديمي والمهني ويساعد الطلاب في اتخاذ القرارات الصحيحة بشأن تخصصاتهم الدراسية وتطوير مهاراتهم الشخصية والمهنية، وذلك من خلال ورش العمل والمحاضرات والاستشارات الفردية. ويعزز الابتكار وريادة الأعمال بين الطلاب ويعمل على تشجيع الطلاب على تحويل أفكارهم إلى مشاريع حقيقية ودعمهم في تطوير مهاراتهم الريادية وتنفيذ مشاريعهم، سواء كانت في المجالات العلمية أو الفنية أو الاجتماعية. واختصارا يعد مكتب الحياة الطلابية في الجامعة مركزًا حيويًا يساهم في تطوير الطلاب شخصيًا وأكاديميًا واجتماعيًا، ويساعدهم في تحقيق نجاحهم وازدهارهم خلال فترة دراستهم الجامعية.