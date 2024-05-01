جامعة النيل تشارك في مسابقة "يونى جرين" لتعزيز روح الابتكار بين الشباب

شاركت جامعة النيل، برئاسة الدكتور وائل عقل، في النسخة الجديدة من مسابقة "يونى جرين" الوطنية لتعزيز روح الابتكار بين الشباب وتشجيع التفاعل الإيجابي مع قضايا التغير المناخي.

مسابقة "يونى جرين" ممولة من الاتحاد الأوروبي، بقيادة مؤسسة صناع الحياة، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وبتنفيذ من رواد النيل، بالشراكة مع سامسونج وجامعة النيل الأهلية وبنك الطعام المصري وشراكات حكومية أخرى.

مسابقة "يونى جرين" حافز للابتكارات

وقال الدكتور وائل عقل، رئيس جامعة النيل، إن مسابقة "يونى جرين" الوطنية لتعزيز روح الابتكار بين الشباب وتشجيع التفاعل الإيجابي مع قضايا التغير المناخي تدخل ضمن المسابقات الوطنية التي تمثل دعوة لدمج الاستدامة البيئية مع الجدوى الاقتصادية، بما يتماشى مع أهداف مصر في مجال تغير المناخ، حيث تعد المسابقة حافز للابتكارات الرائدة والحلول القائمة على التكنولوجيا لتغيير المناخ، ومشاركة الجامعة وطلابها في المسابقة تعكس الاهتمام المتزايد من إدارة الجامعة ورسالتها لتشجيع مشاركة الطلاب والباحثين على المساهمة في حل مشاكل قضايا التغير المناخي، وهو ما يتماشى مع سياسة الجامعة الخاصة بتعزيز روح الابتكار بين الطلاب ودعم مشاركتهم في المشروعات الخضراء الذكية ونشر الوعي بمخاطر تغير المناخ، وخدمة الاقتصاد الأخضر لمساندة الناتج القومي.

وأشارت الدكتورة هبة لبيب، المدير التنفيذي لـ مبادرة "رواد النيل"، نائب رئيس جامعة النيل المساعد للابتكار وريادة الأعمال، أن مسابقة "يونى جرين" الوطنية، لتعزيز روح الابتكار بين الشباب وتشجيع التفاعل الإيجابي مع قضايا التغير المناخي انتهت من مرحلة التقديم للشركات الناشئة والافكار، وتم اختيار أفضل 11 فريق منهم بعد التدقيق الجيد لأفكارهم ومشروعاتهم، ودخولهم معسكر تدريبي مكثف لمدة 6 أيام، ليتم بعدها تقديم الدعم الفني لتحسين منتجاتهم استعدادا للعرض خلال يومي 2 و 3 يونيو المقبل.

وأضافت المدير التنفيذي لـ مبادرة رواد النيل، نائب رئيس الجامعة المساعد للابتكار وريادة الأعمال، أن مسارات المسابقة تناولت عدد من الموضوعات منها: الطاقة المتجددة على نطاق صغير، وإدارة النفايات وإعادة التدوير، والزراعة البيوديناميكية، وتخفيف انبعاثات الغازات الدفيئة، وتعبئة المواد الغذائية بشكل صديق للبيئة، وإعادة تدوير المواد الغذائية المهدرة، وإيقاف التصحر، معلنة انه تم اختيار الفرق النهائية بناءً على معايير صارمة ومناقشات واسعة النطاق بين الشركاء الرئيسيين، بما في ذلك رواد النيل، ومؤسسة صناع الحياة، وبنك الطعام المصري.

وثمنت التعاون الوثيق بين كافة الجهات المشاركة في المسابقة الامر الذي يعزز فرص التكامل والشراكة فيما بينهم لتحقيق مستقبل أكثر استدامة وفعالية وتعاون فعال بين منظمات المجتمع المدني والجهات الحكومية والهيئات الدولية.

جدير بالذكر أن مسابقة "يوني جرين " الوطنية لتعزيز روح الابتكار بين الشباب وتشجيع التفاعل الإيجابي مع قضايا التغير المناخي، يدخل ضمن أهدافها التركيز على قضايا تغير المناخ كونها خطوة استراتيجية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة واستراتيجية مصر 2030، كما تهدف لتمكين الشباب ودعم أفكارهم التي من شأنها إحداث تأثير إيجابي في مجتمعاتنا والتحديات التي تواجهها.

يذكر أيضاً أن المسابقة خصصت الرابط https://unigreen.lifemakers.org/ لاتمام عملية التسجيل ومعرفة كافة المعلومات عن المسابقة ومساراتها ومعلومات ومعايير التقدم ومنها أن مجموعات المتقدمين يتكون كل فريق فيها من 2 إلى 4 أفراد أعمارهم ما بين 21 إلى 35 عامًا، على ان يكونوا مقيمين في مصر، ولديهم فكرة قوية تسهم مباشرة في التحديات المحددة لتغير المناخ، مع إظهار المعرفة الفنية المثبتة والخبرة العملية فيما يتعلق بالفكرة، مع تقديم فيديو بحد أقصى 3 دقائق يشرح الفكرة وكيفية ارتباطها المباشر بالتحدي المختار.





