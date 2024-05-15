رئيس جهاز العبور يتفقد سير العمل بمشروع الغلق الآمن لمقلب السلام العمومي

قام المهندس احمد رشاد رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، يرافقه مسئولي الادارات التنفيذية بالجهاز والشركة المنفذة ، بجولة تفقدية بموقع مشروع الغلق الآمن لمقلب السلام العمومي، والذي يتم تنفيذه تحت إشراف جهاز مدينة العبور، على مساحة ٧٢ فدان ، تنفيذاً لخُطة الدولة في القضاء على العشوائيات ومظاهر التلوث والدور الرائد لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في تنمية المشروعات.

حيث تفقد سيادتة استكمال أعمال التسويات والقطع والردم للجزء الاخير بالمقلب بعد ازالة العشش ،منوها أنه سيتم الغلق النهائي الآمن لهذا المقلب في أقرب وقت، مؤكداً علي الشركة المنفذة، تنفيذ المشروع على أكمل وجه حفاظاً على البيئة العامة والالتزام بأعلى جودة لمستوى الأعمال المنفذة.

حيث يعد هذا المشروع الأول من نوعه بمصر بهذا النظام، بجانب مساهمته في توفير بدائل جديدة لإنتاج الطاقة الكهربائية.

وفي سياق أخر تفقد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، الوحدة الصحية بالأحراز والتي جرى الانتهاء منها بنسبة 100% وتسليمها لمديرية الصحة، والتي بلغت تكلفتها 50 مليون جنيه وأُنشئت على مساحة 1200 متر، وتهدف إلى تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وتفقد مختلف أقسام الوحدة، بما في ذلك قسم الاستقبال والطوارئ، وقسم المعامل، وقسم الصيدلية، وتأكد من جودة تنفيذ أعمال التطوير وفقًا للمواصفات المعمول بها لتقدم خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل.

كما تفقد أعمال إنشاء الوحدة الصحية بالقلزم والمكونة من 3 طوابق وتقع على مساحة 1500 متر ووصلت نسبة تنفيذها إلى 68% وسيتم الانتهاء منها خلال شهرين، مشددًا على ضرورة دفع الأعمال وتكثيف العمالة والانتهاء منها وفق الجدول الزمني المحدد، وإلا سيتم سحب الأعمال واتخاذ الإجراءات القانونية مشيرا أنه سيقوم بجولات مكثفة لمتابعة المشروعات المتأخر تسليمها والتنسيق مع الشركات المنفذة لتذليل أي معوقات.

وتابع المحافظ الجولة بتفقد أعمال الوحدة الصحية بكفر الصهبي والتي بلغت نسبة تنفيذها 70% وبلغت تكلفتها 50 مليون جنيه ويتم إنشاؤها على مساحة 3000م2، ويتم الآن أعمال الدهانات بالطابق الثالث وأعمال تأسيس المحارة والكهرباء والسباكة بالطابق الأرضي والثاني.

ووجه المحافظ بدفع الأعمال والانتهاء منها وفق الجدول الزمني المحدد والالتزام بالمواصفات القياسية المطلوبة والمعتمدة وفق النموذج المعد من وزارة الصحة مشددا على ضرورة تلافي أي ملحوظات يتم رصدها أولا بأول وتوريد المستلزمات المطلوبة لتركيبها فور الانتهاء من الإنشاءات.