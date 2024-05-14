حقيقة تعرض المؤسسات الحكومية لهجوم سيبراني (شاهد)

كشف المهندس وليد حجاج خبير أمن المعلومات، أن دول العالم بأجمعها تتعرض لهجوم سيبراني بشكل مستمر، موضحًا أنه مع ظهور أداة جديدة للاختراق يتم اكتشاف أدوات حديثة للحماية.

الأفراد المخترقون للبيانات يستهدفون الأفراد والمؤسسات

تابع خلال تصريحات مع برنامج “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد” أن بعض الأفراد المخترقين للبيانات يستهدفون الأفراد والمؤسسات لسرقة البيانات وابتزاز الشركات بشكل أو بآخر، موضحا أن بعض حالات الاختراق تشمل عملاء البنوك لسرقة حساباتهم المالية في البنوك.

وذكر أن هناك محاولات مستمرة من قبل أفراد غرباء لاختراق بعض بيانات المؤسسات وكان آخرهم بيانات بعض المؤسسات الحكومية، ولكن محاولاتهم باءت بالفشل.

كل المؤسسات الضخمة تقوم بآليات اختبار الاختراق

وأشار خبير أمن المعلومات، إلى أن كل المؤسسات الضخمة تقوم بآليات اختبار الاختراق، وذلك بالتعاون مع شركات تعمل في الأمن السيبراني للتأكد من عدم اختراق بيانات الشركة، مضيفا أن بعض الجهات التي تخترق البيانات تعلن عن اختراقها لتلك المؤسسات حول العالم.

جدير بالذكر أن مدير شركة "روس تيليكوم"، إيغور لابونوف، أعلن أن اليوم الأول من التصويت خلال انتخابات الرئاسية الروسية شهد تنفيذ أكثر من 90 ألف هجمة إلكترونية على منصة الانتخابات، مشيرا إلى أن مصدر الاختراق يأتي من أوكرانيا وأمريكا الشمالية.

وحسب سبوتنيك، قال لابونوف لوكالة "سبوتنيك": "بالطبع، وقع بالأمس عدد كبير جدًا من الهجمات ومحاولات الهجوم على مواردنا حيث تم تنفيذ أكثر من 90 ألف هجوم إلكتروني على بوابات الانتخابات".

وأشار في حديثه إلى أنه "عندما نتحدث عن مثل هذا المستوى غير المسبوق من الهجمات السيبرانية، يجب أن نفهم أن الغرب الجماعي يقاتل ضدنا. نرى هجمات من أوكرانيا ومن عناوين في أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية".

وأضاف لابونوف: "هناك هجوم غير مسبوق تم تنفيذه أمس في الساعة 12:47 بتوقيت موسكو، حيث تم شن هجوم إلكتروني كبير على منصة التصويت الإلكتروني، وبلغت في ذروتها أكثر من 2.5 مليون نقرة في الثانية".

وتجرى الانتخابات الرئاسية الروسية على مدى ثلاثة أيام 15 و16 و17 آذار/ مارس 2024.

ويتنافس على منصب رئيس روسيا الاتحادية في الانتخابات، أربعة مرشحين، هم الرئيس الحالي فلاديمير بوتين (مرشح مستقل)، وثلاثة مرشحين من الأحزاب الممثلة في البرلمان، نيكولاي خاريتونوف (الحزب الشيوعي في روسيا الاتحادية) وليونيد سلوتسكي (الحزب الديمقراطي الليبرالي)، وفلاديسلاف دافانكوف (الناس الجدد).