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السبت 13 أبريل 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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عاجل.. هجوم سيبراني وتل أبيب تغرق في الظلام

بوابة الوفد الإلكترونية

وقع هجوم سيبراني منذ قليل أدى إلى انقطاع واسع للكهرباء في تل أبيب المحتلة .

 

وسوف نوافيكم بالتفاصيل..

 

حزب الله يقصف مستعمرتي شتولا وإيفن مناحم وموقع الراهب ويوقع خسائر بالعدو

استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله" مبنىً يستخدمه جنود العدو ‏الإسرائيلي في مستعمرة شتولا و إيفن مناحم، والتجهيزات ‏التجسسية في موقع الراهب بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة.‏

 

وقال حزب الله في بيان: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، وردًا على ‏اعتداءات ‏العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية، ‏استهدف ‌‌‏مجاهدو ‏المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة 06:40 من عصر يوم السبت 13-04-‌‏2024 مبنىً يستخدمه جنود العدو ‏الإسرائيلي في مستعمرة "شتولا" بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة .

 

مستعمرة إيفن مناحم وموقع الراهب

‏كما تم استهداف التجهيزات ‏التجسسية في موقع الراهب بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة، وتم قصف مبنىً يستخدمه جنود العدو ‏الإسرائيلي في مستعمرة "إيفن مناحم" بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة.‏

موقع رويستات العلم

وقصفت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله" موقع رويستات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.  ‏

وقال حزب الله في بيان: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ‏استهدف ‌‌‌‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 02:05 من بعد ظهر يوم السبت 13-04-‌‏2024 موقع ‏رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.

 

 

 

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