استبعاد نوبل أبرزهم.. قائمة ألمانيا النهائية لـ يورو 2024

استبعد حارس المرمى ألكسندر نوبل هو اللاعب من قائمة منتخب ألمانيا النهائية المشاركة في بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2024)، وفقا للعديد نن التقارير الصحفية .

وذكرت التقارير أن يوليان ناجلسمان، مدرب منتخب ألمانيا، قرر تغيير رأيه، ولن يشارك في البطولة التي ستقام على أرضه في الفترة من 14 يونيو الجاري إلى 14 يوليو المقبل، بأربعة حراس مرمى، في قائمته المكونة من 26 لاعبا، والتي ينبغي الإعلان عنها قبل منتصف ليل الجمعة بالتوقيت المحلي ( العاشرة مساء بالتوقيت العالمي جرينتش).

ومن المقرر أن تضم القائمة النهائية حراس المرمى الثلاثة الآخرين: مانويل نوير (بايرن ميونخ الألماني)، ومارك أندريه تير شتيجن (برشلونة الإسباني)، وأوليفر بومان (هوفنهايم الألماني).

وتضم القائمة المؤقتة 27 لاعباً، وحتى الآن يعتبر روبن كنوش، مدافع آينتراخت فرانكفورت الألماني، وماكسيميليان بيير، مهاجم هوفنهايم أكثر اللاعبين المهددين بالاستبعاد من التشكيلة النهائية.

ولم يكن هناك تأكيد فوري للتقارير، التي ذكرت أيضا أنه تم إبلاغ الفريق صباح اليوم.

وقال ناجلسمان أمس الخميس إنه اتخذ قراره لكنه لن يعلنه إلا بعد المباراة الودية الأخيرة للفريق أمام اليونان في وقت لاحق من مساء اليوم.

ولم يتواجد نوبل، الذي ساهم في حصول شتوتجارت على وصافة ترتيب الدوري الألماني في الموسم المنصرم، ضمن قائمة منتخب ألمانيا للقاء اليونان، الصادرة عن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا).