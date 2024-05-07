تزامنًا مع زيارتها لليبيا.. موقع "ميلوني" ومواقع حيوية إيطالية تتعرض لهجوم سيبراني

شنت مجموعة قرصنة موالية لروسيا تدعى "Noname" هجوما إلكترونيا على بعض المواقع الإيطالية، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

وادعت المجموعة نفسها على تيليجرام أن الأهداف كانت وزارات التنمية الاقتصادية والبنية التحتية والموقع الإلكتروني الشخصي لرئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني. ومع ذلك، لا توجد أوجه قصور معينة بخلاف التباطؤ الطفيف في فتح المواقع الإلكترونية.

ويأتي الهجوم بالتزامن مع زيارة ميلوني لليبيا، حيث التقت عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية في طرابلس، ووصلت للتو إلى بنغازي، حيث من المقرر أن تلتقي الجنرال خليفة حفتر الأعلى للجيش الوطني الليبي.

وخلال اللقاء مع حفتر، من المقرر أن تؤكد ميلوني أهمية دفع العملية السياسية، والحفاظ على وحدة المؤسسات الليبية، والعمل على إنهاء تواجد القوات الأجنبية على الأراضي الليبية.

وأوضحت مصادر إيطالية أن إيطاليا حريصة على التواجد في جميع أنحاء ليبيا والعمل مع جميع الجهات الليبية المختلفة: وهو التزام ليس جديدًا والذي يشهد أيضًا وجود القنصلية العامة في بنغازي، التي أعيد افتتاحها في عام 2021 (أول جسر يُعاد فتحه بعد وقف إطلاق النار في أكتوبر 2020). علاوة على ذلك، كان الجنرال حفتر قد التقى بالفعل بميلوني في قصر كيغي (مقر مجلس الوزراء الإيطالي) في 3 مايو 2023.