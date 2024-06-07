كلام فى الهوا

الجمعة 07/يونيو/2024 - 06:55 م 6/7/2024 6:55:32 PM

السمعة هى الانطباع الأول لشخصك عند الناس، وتُعَرف السمعة فى اللغة بأنها «الصيت» فهى ما تُسمع عن الشخص من ذكر حسن أو سيئ، والسمعة الطيبة هى أغلى شيء للشخص لأنها تجذب له أفضل الأعمال والأشخاص، وتُقلل له الضرر من خلال احترام الشخص لسمعته الحسنة. لعل من أخطر مخاطر السمعة هى الدعاية السلبية التى تصدر بك عن نفسك مثل عدم الوفاء بالوعود أو المعاملة غير الحسنة مع الآخرين أو عدم اتباع القانون فى معاملاتك العادية أو عدم جودة العمل الذى تقوم به. وقد يعتقد البعض أن تلك الأشياء يمكن أن تُنسى مع الوقت لدى الناس، وهذا غير حقيقى، فالسمعة تبقى حتى لو مات الشخص. يقول الإمام الشافعى رضى الله عنه «قد مات قوم وما ماتت فضائلهم، وعاش قوم وهم فى الناس أموات» السمعة من الأشياء التى يصعب تغييرها فى أعين الناس بسهولة، ولكن حاول إجتناب مواطن السوء والكذب، والصفح عن المسئ بالتسامح والعفو، وحاول أن تكون من الكاظمين الغيظ، فالأصل أن السمعة مرآة البشر، لذلك فهى انعكاس لك، فإذا كنت جميل النفس والطباع سوف يضعك الناس فى خانة الطيبين، ولا تتمادى فى الظلم، فالظالم يتوهم أن مع كثرة ظلمه أنه ليس هناك قوة قادرة على ردعه فيزداد فجوراً .. فاقداً للسمعة الطيبة .

لم نقصد أحدًا!!

