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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

أوناي إيمري يعلق على اقتراب أستون فيلا من اللعب في دوري الأبطال

أستون فيلا
أستون فيلا

علق أوناي إيمري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أستون فيلا، على التعادل المثير وصعود الفريق لدوري أبطال أوروبا.

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وأكد إيمري أن هذا الموسم يعد الأفضل له، بعد اقتراب أستون فيلا من اللعب في دوري أبطال أوروبا.
وتحدث إيمري في تصريحات لشبكة "bbc"، حيث قال: "بالتأكيد فخورون للغاية بما مناه بهذا الموسم، سنستعد لمباراة يوم الأحد ضد كريستال بالاس، نحن نفكر في أنفسنا فقط، كل شئ في أيدينا".
وأكمل إيمري: "دوران لاعب مميز للغاية، يجب علينا أن نحاول مساعدته، إنه رجل جيد ويحتاج إلى فريق يدعمه، فهو يلبي مطالبنا بشكل أفضل، لقد كان حاسمًا للغاية واليوم كان مهمًا بالنسبة له".
الجدير بالذكر أن أستون فيلا يبحث عن التأهل لدوري أبطال أوروبا، حيث يحل في المركز الرابع برصيد 68 نقطة، بفارق 5 نقاط عن توتنهام الذي سيخوض مباراة مصيرية اليوم ضد مانشستر سيتي.

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