الثلاثاء 14 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام ألافيس

ريال مدريد
ريال مدريد

يستعد ريال مدريد لمواجهة سهلة نسبيًا أمام نظيره ديبورتيفو ألافيس، بعدما نجح الملكي في تحقيق لقب الدوري الإسباني لهذا الموسم 2023/2024.

لاعب تونس : إمام عاشور ومعلول نقطة فارقة في قوام الأهلي الأساسي


وكان ريال مدريد قد تأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم، بعد تحقيقه الفوز على بايرن ميونخ الألماني في نصف النهائي.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام ألافيس

حراسة المرمى: كورتوا.
خط الدفاع: لوكاس فاسكيز، ميليتاو، ناتشو، فران جارسيا.

خط الوسط: كامافينجا، مودريتش، فالفيردي.
خط الهجوم: إبراهيم دياز، أردا جولر، خوسيلو.

موعد مباراة ريال مدريد وألافيس والقنوات الناقلة

تقرر انطلاق مباراة ريال مدريد أمام ديبورتيفو ألافيس، ضمن منافسات الدوري الإسباني لهذا الموسم.
بينما ستقوم شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية بنقل مواجهة ريال مدريد أمام ديبورتيفو ألافيس.

مواد متعلقة

موعد موقعة مانشستر سيتي وتوتنهام بالدوري الإنجليزي

قائمة سموحة أمام الاتحاد السكندري
الجريدة الورقية