لطفي لبيب: الرئيس السيسي غير شكل مصر (فيديو)

قال الفنان لطفي لبيب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي غير شكل مصر، معقبا: "إحنا بلد طول عمرها في حرب والجيش المصري أقوى جيش في المنطقة".

وأضاف لطفي لبيب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية "نهال طايل"، ببرنامج "تفاصيل"، المذاع على قناة "صدى البلد 2"،: "شاركت في حرب أكتوبر والشعب المصري دائما واقف في ضهر الجيش المصري".

حقيقة اعتزاله الفن بسبب إصابته بجلطة في المخ

وكشف لطفي لبيب، حقيقة اعتزاله الفن، بسبب إصابته بجلطة في المخ منذ عام 2017، والتي أثرت على يده وقدمه اليسرى.

وأضاف لطفي لبيب: "أنا تقريبًا معتزل ومخلص الحكاية دي.. وساعات بحن للوكيشن اروح أقعد في الكرفان بتاعي وبتوع الملابس والمكياج عالم تاني، وبعد العمر ده كله أتحرم منه بشكل مفاجئ".

وأوضح أنه خريج المعهد العالي للفنون المسرحية، دفعة عام 1970، وهذه الدفعة كانت تضم محمد صبحي، ونبيل الحلفاوي، والذين رحلوا هادي الجيار، ونادية فهمي، شعبان حسين، وكوكبة من نجوم الفن.

والفنان لطفي لبيب أحد أبطال حرب أكتوبر. ممثل مسرحي و سنيمائي و إذاعي و تليفزيوني، ولد في مركز ببا بمحافظة بني سويف.

حصل على ليسانس الآداب ثم التحق بمعهد الفنون المسرحية. تميز بأدائه التلقائي و الكوميدي، كتب العديد من مسلسلات الأطفال و ساهم في إنتاجها.

بدأ لطفي لبيب مسيرته الفنية متأخرًا لعشر سنوات، فرغم تخرجه من المعهد العالى للفنون المسرحية في عام 1970، إلا أن تجنيده لمدة 6 سنوات، ثم سفره خارج مصر لأربعة سنوات، أديا إلى تأخر مسيرته الفنية التي بدأهافي عام 1981 بمشاركته في مسرحية (المغنية الصلعاء)، و بعدها مسرحية (الرهائن).