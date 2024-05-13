خايفة من الموت.. فريدة سيف النصر تبكي على الهواء (فيديو)

دخلت فريدة سيف النصر في نوبة بكاء قائلة عند حديثها عن وفاة والدتها، قائلة: "يوم وفاة والدتي كنت بصور فيلم موسى وجالي خبر إن أمي روحها بتطلع".

وقالت الفنانة فريدة سيف النصر، خلال حوارها مع الإعلامي عمرو الليثي في برنامج " واحد من الناس " المذاع على قناة " الحياة"، مساء اليوم: "أمي دي بنتي وحاولت أعوضها عن اللي شافته في حياتها".

و أضافت فريدة سيف النصر: “لا أزور المقابر ومقدرش أروح مقبرة والدتي بعد وفاتها علشان ممكن أعمل أي رد فعل مفاجئ”، متابعة: "أنا خايفة من الموت ومش مستعدة للموت دلوقتي وإحنا بشر ".

قالت الفنانة فريدة سيف النصر، انها غابت لفترة عن الفن بسب تعرضها لحالة وفاة ، واصيبت بحالة حزن شديدة وابتعدت عن الأضواء ، ثم اخذت طريق الدروس الدينية والمشايخ.



وأضافت فريدة سيف النصر، خلال حلولها ضيفة ببرنامج واحد من الناس مع الإعلامي د. عمرو الليثي بقناة الحياة ، انني تعرضت الي هجوم كبير بعد خلع الحجاب وكشفت انها شعرت باختناق ولم ترد ان تكمل طريقها.

واضافت : "أنا انسانة طبيعية واعمل ما تريده دون اي قيود ، فتركت هذا الجانب من الدروس والمشايخ ، وعندما حدث ذلك وكنت انا بالطبع مشهورة وكان هناك عدد كبير من الفتيات اخذوا هذا الطريق معي وتركوه عندما تركته.

وكشفت فريدة، عن مفاجأة قائلة : “ان الفنانة سوسن بدر وهي من اقرب الفنانات إلي قلبي واختي في الرضاعة دخلت معي وخرجت معي ، وهناك ايضاً الفنانة غادة عادل والفنانة عبير صبري سلكوا هذا الطريق بعدنا ثم تراجعوا ايضاً ، وان هذه الفترة شهدت ناس تقوم بتخزين الفن وفي نفس الوقت تجدهم بينتجوا ؟؟ ”.

وعلي جانب آخر أوضحت انه لا يوجد خلاف بيني وبين الفنانة عفاف شعيب وهي ممثلة محترمة وكنت ضيفة باحد البرامج ببيروت وعملت معها مداخلة وقالت كلام جميل في حقي، والخلاف كان بسبب كلام قيل وانتهي هذا الامر .

آخر أعمال الفنانة فريدة سيف النصر



يشار إلى أن آخر أعمالها مسلسل العتاولة، في إطار من التشويق والإثارة، يتبع العمل قصة الشقيقان (خضر) و(نصار)، واللذان يعملا في مجال النصب والجريمة، مما يضعهما في العديد من العقبات والمخاطر.

يذكر أن مسلسل " العتاولة" بطولة النجوم أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، باسم سمرة، مي كساب، أحمد كشك، هدى الإتربى، نهى عابدين، ميمي جمال، زينب العبد، منة تيسير، مصطفى أبو سريع، مريم الجندى، مؤمن نور، محمد التاجي، يسرا الجديدى، وآخرون، تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد موسى.

وتجسد الفنانة فريدة سيف النصر، شخصية سيدة تدعى "سترة العترة"، وهي أم العتاولة وهو دور محوري في أحداث المسلسل.