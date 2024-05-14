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الثلاثاء 14 مايو 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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بحافظ على العشرة .. تامر أمين يهاجم حسام حسن بسبب لاعبي المنتخب

الإعلامي تامر أمين
الإعلامي تامر أمين

انتقد الإعلامي تامر أمين، تصريحات حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر،  خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم، قائلا: “المشكلة في المؤتمر الصحفي أنا في رأيي أضعف نقد ينفع أقوله أن كل الكلام اللي قاله كان غير موفق فيه تمامًا وأنا كده بحافظ على المحبة والعشرة اللي بينا”.

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وأضاف تامرأمين خلال برنامجه "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار": “ فيه فرق بين أني أقول الحقيقة وأعرف إمتى اقول إيه وإزاي، لما فتح النار على كل حاجة وقال الدوري المصري ضعيف وسيئ”.

لو شايف لاعيبتك فسيخ تقول عليهم شربات

وتابع تامر أمين "حسام حسن قال لعيبة مصر يفتقدون المهارات الأساسية لكرة القدم، و بعيدًا عن اتفاقي مع جزء من اللي قاله حسام حسن وده أنا ممكن أقوله بسهولة، ولكن أنت قائد هذه المنظومة اللي معاك هؤلاء الجنود وأنت قلت على الجنود اللي معاه أنتوا متعرفوش تحاربوا وهما داخلين هذه الحرب، فمحدش يقول كدهفي التوقيت ده..  لو شايف لاعيبتك فسيخ تقول عليهم شربات".

 

وأردف تامر أمين  "إحنا متصدرين وعندنا مباراتين مع بوركينا فاسو وغينيا لو استطعت تجنب الخسارة أنت صعدت إلى نهائي كأس العالم أول المجموعة مباشرة هيصعد، فالمهدد الأساسي لك هو بوركينا فاسو الخسارة مشكلة فالمنتخب مقبل على أهم ماتش في مشوار التصفيات".
 

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