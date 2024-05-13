أشرف زكي يتوعد طارق الشناوي: بيني وبينه القضاء (فيديو)

كشف الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، آخر تطورات أزمته مع الناقد الفني طارق الشناوي، موضحًا أنه تقدم ببلاغ جديد للنائب العام بسبب مقالة الشناوي الأخيرة التي وجه له اتهامات مباشرة لو ثبتت سيتم سجنه بسببها.

وأضاف أشرف زكي، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، والمذاع على قناة صدى البلد، أنه تقدم اليوم ببلاغ جديد اليوم ضد الناقد طارق الشناوي بسبب مقاله الأخير، موضحًا أن الأخير وجه له اتهام لو ثبت سيتم سجنه، كما أنه تواصل مع نقيب الصحفيين ورئيس تحرير الجريدة التي تم نشر فيها المقالة للدفاع عن نفسه حول ما كتب عنه، كما أن البلاغ بصفته كونه نقيب الممثلين وليس بصفة شخصية».

وأشار أشرف زكي إلى أن التحقيقات في النيابة تأخذ مجرها الطبيعي ولكنه لم يدلي بأي معلومات حول التحقيق لحين الانتهاء منه، وبعدها ستخرج نتائج التحقيق للنور، مردفًا: «انتظر حكم القضاء في هذا الأمر، طارق الشناوي بيتهمني في شرفي، ولن أترك حقي ولن اتنازل عن البلاغ».

وأردف أشرف زكي: «كلام طارق الشناوي لو ثبت سيتم سجني، ومن حقي اتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذا الكلام الذي يمس شرفي».

واستدعت الشرطة الناقد الفني طارق الشناوي بشأن بلاغ رسمي قدمه نقيب المهن التمثيلية، الفنان أشرف زكي.

في البلاغ، اتهم أشرف زكي، طارق الشناوي بالسب والقذف والتشهير، بعد نشر الأخير مقالاً ينتقد فيه زوجة الأول، الفنانة روجينا.

في المقال الذي كتبه الشناوي، أشار إلى أن روجينا تمتلك موهبة فنية، ولكنه اقترح أنه بعد 3 محاولات في البطولة المطلقة، يجب عليها العودة إلى الأدوار المساعدة التي برعت في تقديمها.

المسرح يتدهور

كشف الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، تفاصيل تدهور أعمال المسرح في الفترة الأخيرة، وأساليب النهوض بصناعة المسرح من جديد.

وقال أشرف زكي، إن المسرح يعاني في الفترة الحالية من قلة الأعمال الجيدة، فقد تم إغلاق بعض المسارح بعد إسنادها للقطاع الخاص والبعض الآخر تم هدمه.

وأردف نقيب المهن التمثيلية: كان يوجد لدينا عدة روافد للمسرح قبل عام 2011، والدليل على ذلك هو أنه كان هناك صفحة تصدر يوميا في الجرائد بعنوان «أين تذهب هذا المساء».

وتابع الدكتور أشرف زكي: منذ عام 2011 وحتى الآن؛ لم يتم تصوير أي مسرحية تصوير احترافي توثيقي، وحذف وزارة المالية لبند الإعلانات من المسرح أثر بشكل كبير.

ونوه إلى أنه لابد أن تذهب الثقافة والفن لمن يستحقها، ولابد من إعادة الحياة للمسرح مرة أخرى لكل المواطنين.

وأضاف أن الثقافة لا تذهب لمن يستحقها، مؤكدًا أن مصر من 2011 تعاني من أزمة في المسرح ولابد أن يتم معالجة الأمر وعودة الحياة الطبيعية للشارع.

وتابع أشرف زكي: لابد من إنشاء غرفة للمسرح لوضع خطة لتطوير وتجديد المسارح، مطالبا بضرورة وجود كيان يضع خطة كاملة لتطوير وعودة المسرح للشارع مرة ثانية، مشيدا بتجربة السعودية في النهوض بالحياة الفنية من خلال العروض والأعمال التي تتم خلال الفترة الحالية.