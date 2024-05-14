خبير اقتصادي: المشروعات الكبرى تؤكد أن الدولة تعمل رغم كل الأزمات (فيديو)

أكد الدكتور محمد شادى الخبير الاقتصادى، أن أى مشروعات بدون طريق ليس لها قيمة، مشيرا إلى أننا رأينا فى المشروعات التى افتتحها الرئيس السيسى بنية تحتية وفوقية وإنتاج زراعى.

إنشاء الطرق مهم لجميع المشروعات



وأضاف محمد شادى خلال مداخلة لبرنامج "التاسعة"، المذاع على القناة الأولى المصرية، أن إنشاء الطرق مهم لجميع المشروعات، فهى الشريان التى توفر الدم بين المشروعات ببعضها، موضحا أن الطريق هو الرابط بين المشروعات الزراعية، كذلك مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر، وبالتالى فهو يخدم على جميع المشروعات.

وأكد محمد شادى أن ما نشهده من مشروعات يؤكد أن الدولة المصرية تعمل رغم كل الأزمات المحيطة بها والضغوط التى تتعرض لها، لافتا إلى أن الجيش المصرى يحمى العملية الاقتصادية وقوة ردع حقيقية، ونحن لا نستطيع الحفاظ على الدولة دون وجود هذا الجيش.

وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن تشغيل المشروعات لعمالة كبيرة يعتبر ربحًا للدولة.

وقال "السيسي" خلال كلمته في افتتاح المرحلة الأولى من المنطقة الصناعية في جهاز مستقبل مصر وبدء موسم الحصاد، اليوم الإثنين، إن هدف الدولة في التشغيل لا يختلف عن القطاع الخاص في تحقيق الربح، لكن من ضمن الأهداف أيضا هو تشغيل الأيدي العاملة.

وتابع : "المفروض المشروع ما يخسرش، لكن إن أعمل مشروع، والمشروع يكسب مش كتير بس يشغل عمالة كتير بعتبر ده ربح غير منظور، .. والمفروض كدولة أوفر فرص عمل للناس، وأنا بعمل المشروع ما خسرش وبطالب القطاع الخاص أنه م يخسرش أومال هو بيشتغل ليه؟".

وأشار السيسي إلى أن سكان مصر يبلغ 106 ملايين نسمة بالإضافة الى ضيوف مصر الذين يصل عددهم إلى 9 ملايين، مضيفا: "لما الدكتور مصطفى مدبولي قال ان العبء المالى علينا من هذا الموضع يصل إلى 10 مليارات دولار، كتير أتكلم وقال معقول يعنى الرقم ده؟".

وتابع : "لو إحنا بندى متوسط الميه اللى هو أقل معدل عندنا 500 متر فى اليوم في 9 ملايين يبقا 4.5 مليار متر فى السنة، لو عملهم محطات تحلية أو محطات معالجة ده بتكلف أرقام كبيرة جدا".

وقد أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي جولة تفقدية داخل مشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة بالضبعة.

ويعد مشروع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة أحد أكبر الكيانات فى العالم فى مجالات وأنشطة التنمية على صعيد مشروعات الزراعة والتصنيع الزراعى والاقتصاد البيئى والمشروعات التكاملية.

ويعد موقع المشروع من أهم المزايا الاستراتيجية لتوافر الأيدي العاملة، بالإضافة إلى سهولة وصول مستلزمات الإنتاج كالأسمدة والمبيدات والبذور والمعدات وكذلك سهولة توصيل المنتجات النهائية إلى الأسواق الرئيسية وإلى موانئ التصدير البرية والجوية.

وطبقًا لخطة تطوير مشروع مستقبل مصر وحرصًا على التوسعات الاقتصادية التي من شأنها تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، تم البدء في إنشاء منطقتين صناعيتين منها المنطقة الصناعية الأولي على مساحة 1000 فدان.