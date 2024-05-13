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الإثنين 13 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

طارق السعيد : إياب نهائي الكونفدرالية بالقاهرة في غاية الصعوبة على الزمالك

بوابة الوفد الإلكترونية

أكد طارق السعيد نجم فريق الزمالك السابق، أن محمد عواد حارس مرمى الفريق الأبيض، يتحمل خطأ تلقى الفريق الهدف الثاني في مباراة نهضة بركان".

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وقال طارق السعيد في تصريحات إعلامية : "حسام عبد المجيد تهور كثيرا في ركلة الجزاء التي تسبب فيها".

وتابع: "يجب أن يدرك لاعيو الزمالك أن مباراة الإياب ستكون صعبة جدا ويجب ألا يتم الاستهانة بها".

وأضاف: "أعتقد أن فريق نهضة بركان لديه خوف من الزمالك ومن اللعب في استاد القاهرة لذلك يجب أن نستغل ذلك الأمر، ولكن بدون أن نستهين بهم".

وأتم: "مباراة الإياب تحتاج أن يكون جميع لاعبي الزمالك "رجالة"، ويجب أن يجتمعوا سويا ومعهم الجهاز الفني وجوميز ليحثهم على الفوز في اللقاء".

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