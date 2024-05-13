عصام الشوالي يحذر الترجي من ثنائي الأهلي في نهائي أفريقيا

حذر المعلق التونسي عصام الشوالي، نادي الترجي التونسي من ثنائي الأهلي في المواجهة المرتقبة بين الفريقين في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف الترجي نظيره الأهلي على ملعب رادس بتونس يوم السبت المقبل 18 مايو، في إطار مواجهة الذهاب لنهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال الشوالي خلال تصريحات تليفزيونية: "أوراق الأهلي والترجي مكشوفة لبعضهما، أخطر عناصر الأهلي هو الظهير التونسي علي معلول وإمام عاشور الذي يقدم في الفترة الأخيرة مباريات كبيرة".

وأضاف "الترجي مر بفترة غير جيدة ببطولة الدوري مؤخراً، لكن في مباراة النجم الساحلي الأخيرة التي أقيمت أمس عاد وبقوة".

وواصل "أتمني الترجي يخرج من مباراة الذهاب فائزاً ولا يستقبل أهدافا، حتي لو يكسب 1-0، ليكون الضغط على الأهلي في مباراة العودة بالقاهرة".

وأتم "القاضية ممكن في المباراة ستكون من نصيب رودريجو رودريجيز لاعب الترجي".