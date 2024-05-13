السيسي: التصنيع الزراعي يوفر العديد من المنتجات المهمة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن التصنيع الزراعي يوفر العديد من المنتجات المهمة.

وقال السيسي خلال كملته في افتتاح المرحلة الأولى من المنطقة الصناعية لمشروع جهاز مستقبل مصر، اليوم الإثنين، إنه "من ضمن الكلام اللى كنا بنتكلم فيه على موضوع المدابغ.. بتترمي وبتكون عبء على البيئة، وإنك تتخلص منه في مناطق للمخلفات دي، وبيكون لها أثر بيئي مش كويس.. فيه مصانع تشتغل على الحاجات دي.. دي محتاجة تكلفة.

وأضاف:: "لازم حد يدخل يعمل المصنع ويتحمل التكلفة دي وياخد المخالفات دي ولا تكون عبء علينا.. بنتكلم عن شكل وفكرة الموضوع ده لمستقبل مصر.. اللى أنا قولت عليه ده كله.. حبيت أقول ان الخلطة دي.. ضمان تحقيق النتائج".

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي جولة تفقدية داخل مشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة بالضبعة.

ويعد مشروع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة أحد أكبر الكيانات فى العالم فى مجالات وأنشطة التنمية على صعيد مشروعات الزراعة والتصنيع الزراعى والاقتصاد البيئى والمشروعات التكاملية.

ويعد موقع المشروع من أهم المزايا الاستراتيجية لتوافر الأيدي العاملة، بالإضافة إلى سهولة وصول مستلزمات الإنتاج كالأسمدة والمبيدات والبذور والمعدات وكذلك سهولة توصيل المنتجات النهائية إلى الأسواق الرئيسية وإلى موانئ التصدير البرية والجوية.

وطبقًا لخطة تطوير مشروع مستقبل مصر وحرصًا على التوسعات الاقتصادية التي من شأنها تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، تم البدء في إنشاء منطقتين صناعيتين منها المنطقة الصناعية الأولي على مساحة 1000 فدان.